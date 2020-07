Vedci sú zhrození z prírodnej katastrofy v Afrike: Záhadné masové úmrtia slonov!

Prvé záhadné úmrtia slonov boli zaznamenané na začiatku mája. Koncom tohto mesiaca už ale číslo stúplo na 169, čo upútalo pozornosť vedcov. Do polovice júna sa počet týchto mŕtvych zvierat rôzneho veku zdvojnásobil, pričom 70 percent z nich boli objavené pri napájadlách. "Máme tu masové úmrtia na úrovni, ktorá tu už veľmi dávno nebola," vyhlásil Niall McCann, riaditeľ britskej charitatívnej organizácie National Park Rescue, ktorá pôsobí aj v Botswane. Slony, ktoré sa pri rieke stále pohybujú, sú slabé a letargické.

Zdroj: profimedia.sk

Tamojšia vláda už začala prípad vyšetrovať a odobrala vzorky z uhynutých slonov, no zatiaľ nemá k dispozícii žiadne konkrétne informácie. Nie je známe ani to, či v tejto súvislosti existuje ohrozenie ľudí. Zvláštne je, že napriek veľkému počtu zdochlín sa ich doteraz nedotklo žiadne zviera, čo naznačuje, že mŕtve slony mohli byť otrávené. Miestni obyvatelia uviedli, že ešte keď zvieratá žili, videli ich prechádzať sa do kruhu. To by zas mohlo vypovedať o tom, že trpeli nejakými neurologickými problémami. "Z pohľadu na zdochliny je zrejmé, že padli tvárou na zem, z čoho vyplýva, že zomreli veľmi rýchlo. Je veľmi ťažké odhadnúť, aký toxín ich mohol zabiť," podotkol McCann.

Zdroj: Getty Images

Pytliaci v Zimbabwe sú známi tým, že na zabíjanie slonov používajú kyanid. Za smrť botswanských slonov ale asi nemôžu, pretože žiadnemu z nich neboli odstránené kly, kvôli ktorým sa zabíjajú.