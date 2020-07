BRATISLAVA - Samozber jahôd sa tento rok poriadne rozbehol. Aj vás zlákali nekonečné plantáže, plné červených bobuliek a domov ste priniesli viac ako bolo v pláne? Niečo išlo do úst, niečo do koláča, čo – to sa zmestilo do mrazničky ale stále zostalo dosť aby ste uvarili džem. Vylepšite zaužívaný recept na jahodový džem a okúste inú chuť.