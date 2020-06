Mladík (27) si kúpil svoju milovanú brokolicu: Odporný nález na FOTO... našiel ho v ďalších dvoch!

Rozhlasový moderátor Sam Darlaston si pred časom kúpil v hypermarkete svoju obľúbenú brokolicu. Ešte predtým, než ju doma odbalil, si všimol, že je v nej húsenica. Rozhodol sa, že si ju nechá ako "domáce zvieratko". Neskôr poprosil kamaráta, aby mu kúpil ďalšiu brokolicu. Situácia sa zopakovala, ale s tým rozdielom, že v nej našiel až päť húseníc. Mladík sa teda opäť vybral do obchodu a kúpil tretiu brokolicu. A čo sa nestalo - bola tam ďalšia húsenica, čiže dokopy ich nazbieral už sedem. Poputovala rovno do škatuľky s ostatnými.

Hey @Tesco I was about to cook my favourite vegetable of all time (broccoli) and after unwrapping it, to my surprise, found caterpillars inside! They’re really nice and we’ve ended up keeping one as a pet and naming him. but just as a heads up, some of your broc has c-pillars pic.twitter.com/3VLIQAEogG — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

OH MY CHRIST. Just bought another broc and before I’ve even opened it I can see caterpillars pic.twitter.com/xUBFmuiT5B — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

Húsenice dostali mená - Broc, Ollie, Cedric, Carlos, Croc, Janine a Slim Eric. Sam chcel počkať, dokým sa z nich nestanú motýle. Ich vývoj pravidelne dokumentoval na Twitteri. Z troch sa už stali motýle, ostatné štyri sú stále zakuklené.

OH MY CHRIST. Just bought another broc and before I’ve even opened it I can see caterpillars pic.twitter.com/xUBFmuiT5B — Sam Darlaston (@samd_official) June 11, 2020

Ich majiteľ je prekvapený, že sa im tak darí. Myslel si totiž, že u neho neprežijú. "Niekde som čítal, že húsenice žerú len svoju hostiteľskú rastlinu. A keďže doma brokolicu nepestujem, nechal som si kúsok z tej z obchodu a dal ju k nim do krabičky. Zafungovalo to," hovorí 27-ročný Londýnčan, ktorý húseniciam vo svojej obývačke vytvoril mini ekosystém, aby prežili. Niektorým sa ale podarilo odplaziť preč; jedna skončila pri vonnej tyčinke, druhá pod svietnikom.

Broc then became a chrysalis on Friday night... But then on SUNDAY MORNING I WAS GREETED BY CEDRIC!!!! he’s changed a bit pic.twitter.com/KvqorlRFKh — Sam Darlaston (@samd_official) June 22, 2020

Darlaston priznal, že jeho skúsenosť s brokolicou mala negatívny vplyv na jeho mamu, ktorá sa ju odvtedy bojí jesť. Hypermarket Samovi vrátil za kúpenú zeleninu peniaze a prisľúbil, že prijme opatrenia, ktoré zabránia, aby sa v budúcnosti stalo niečo podobné. On si z toho ale ťažkú hlavu nerobí. "Veď je to príroda a aspoň to dokazuje, že výrobca nepoužíva veľa pesticídov," dodal.