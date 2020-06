Manželia vyvolali obrovský škandál: Adoptovali si autistického Číňana, potom ho dali iným!

WASHINGTON - Americký manželský pár youtuberov vyvolal pobúrenie po tom, ako oznámil, že adoptované autistické dieťa z Číny dal inej rodine. Popri štyroch vlastných deťoch sa vraj nestíhali starať o chlapčeka so špeciálnymi potrebami. Informoval o tom spravodajský web BBC.

Myka a James Staufferovci na Youtube zverejňovali videá o Huxleyho adopcii. Kanál, na ktorom rodina zdieľala svoje skúsenosti s novým prírastokom, sledovali státisíce odberateľov. Od roku 2017 uzavierali manželia zmluvy so sponzormi a mali z videí príjmy. Minulý utorok však v sedemminútovom videu oznámili, že sa rozhodli štvorročného chlapca, ktorého si adoptovali z Číny v októbri 2017, umiestniť do inej rodiny. Diagnóza autizmu sa vraj u neho potvrdila až po adopcii. Dvojica zároveň uviedla, že Huxley vyžadoval špeciálnu starotlivosť a mal problematické správanie, čo komplikovalo život v rodine so štyrmi ďalšími deťmi.

Niektorí fanúšikovia mali pre rozhodnutie Staufferovcov pochopenie, kritici ich ale obvinili, že dieťa využili na sebapropagáciu. Obsah kanálu The Stauffer Life bol vymazaný. Novinárka Sophie Rossová na Twitteri uviedla, že ju správa o počínaní youtuberov veľmi zarmútila. "Influencerka založila zbierku na adopciu syna, urobila si z toho značku a keď zistila, že je autista, tajne ho umiestnila do inej rodiny," napísala. Iný užívateľ uviedol, že adoptované dieťa nie je pes, ktorého možno vrátiť do štrnástich dní, keď sa k majiteľovi nehodí.

Zdroj: Facebook/Myka Stauffer

Staufferovci o zámere adoptovať čínske dieťa informovali v júli 2016. Agentúra, ktorá adopciu vybavovala, im oznámila, že Huxley má poškodenie mozgu. Po prvotnom váhaní sa ale vďaka svojej viere rozhodli chlapca prijať. Náklady spojené s adopciou mali podľa nich pokryť príjmy zo sponzorovaných videí. Myka taktiež požiadala svojich odberateľov o päť dolárov na pomoc so starostlivosťou o Huxleyho.

Zdroj: Facebook/Myka Stauffer

Video cesty do Číny za chlapčekom videlo vyše 5,5 milióna užívateľov. V septembri 2019 rodina informovala, že Huxley podstupuje liečbu v súvislosti s autizmom. Krátko nato sa prestal objavovať v spoločných videách. Agentúra zaisťujúca adopciu podľa manželov neposkytla dostatok informácií o zdravotnom stave dieťaťa a lekári v USA nakoniec dospeli k záveru, že bude vyžadovať väčšiu asisteniu.