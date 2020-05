FOTO Profesorka skúmala zvitky z Mŕtveho mora: Našla na nich skrytý odkaz od záhadnej sekty!

Zvitky z Mŕtveho mora sú staroveké židovské náboženské rukopisy, ktoré boli v roku 1946 objavené v jaskyniach v archeologickej lokalite Kumrán južne od Jericha. Odborníci predpokladajú, že ich pôvod siaha až do obdobia posledných troch storočí pred naším letopočtom. Profesorka Joan Taylorová z Kings College London nedávno skúmala lupou štyri zvitky uložené v knižnici Univerzity v Manchestri a rozpoznala na nich hebrejské písmeno L. Spočiatku si myslela, že sa jej to len zdá, pretože zvitky mali byť prázdne, no neskôr si všimla ďalšie písmená na iných kusoch vzácnych pergamenov. "Pri pohľade na jeden z fragmentov som si myslela, že vidím malé, vyblednuté písmeno - pokrivené, hebrejské L. Úprimne povedané, keďže všetky tieto pergameny mali byť prázdne a boli rozrezané kvôli štúdiám kože, domnievala som sa, že si to celé len domýšľam," vysvetľuje.

Vďaka novým technológiám na dešifrovanie starých listov by Taylorová mohla prísť na to, čo sa na pergamenoch píše. "Na každom pergamene je len pár písmen, ale sú to chýbajúce kúsky do skladačky, ako puzzle pod gaučom," pokračuje profesorka. Vedci preto použili techniku multispektrálneho zobrazovania, ktorá využíva rôzne vlnové dĺžky na zachytenie obrazov ťažko viditeľných voľných okom. Slovo "shabbat", v preklade deň hinduizmu, a niekoľko ďalších slov viedli expertov k tomu, aby sa zamysleli, či náhodou nepochádzajú z biblickej knihy Ezechiela (46: 1-3). Okrem toho je na zvitkoch písaná jedna z verzií hebrejskej biblie, pravidlá a zákony, kalendáre a dokonca aj astronomické pozorovania.

Zvitky z Mŕtveho mora sa skladajú z 900 rukopisov, ktoré pravdepodobne napísali členovia starej židovskej sekty zvanej Essenes. Tá existovala v Palestíne od 2. storočia pred Kristom do 2. storočia nášho letopočtu. Analýza 33 kostier pochovaných v Kumráne zapadá do teórie, podľa ktorej zvitky skutočne pochádzajú od náboženskej sekty mužov.