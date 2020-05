FOTO Celý svet bojuje proti pandémii, popritom sa v tichosti odohráva ďalšia mega katastrofa

RIO DE JANEIRO - Celý svet sa sústredí na pandémiu COVIDU-19, no v tejto dobe sa tak urýchlilo odlesňovanie amazonskej džungle, že to vyvolalo obavy, aby sa neopakovala rekordná katastrofa z minulého roka. Veľký podiel má na tom aj brazílsky prezident, ktorého prioritným záujmom v pralese je ťažba.

Odlesňovanie brazílskej Amazónie dosiahlo v prvých štyroch mesiacoch tohto roku nový vrchol, uviedol vo svojej správe brazílsky Národný ústav pre výskum vesmíru, ktorý používa satelitné snímky pre sledovanie tejto deštrukcie. Od začiatku januára do konca apríla zmizlo 1202 kilometrov štvorcových lesa. To predstavuje nárast o 55 percent oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Vtedy bolo zaznamenané najväčšie odlesňovanie od augusta 2015, kedy sa pozorovanie začalo.

Tieto údaje vyvolávajú nové otázky ohľado toho, ako Brazília chráni svoju časť najväčšieho tropického lesa na svete počas vlády krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara, notorického skeptika v otázkach klímy, ktorý presadzuje poskytnutie chránených území na účely ťažby a poľnohospodárstva. "Bohužiaľ sa zdá, že tento rok môžeme očakávať nové požiare a ďalšie odlesňovanie," povedal aktivista Greenpeace Romulo Batista.

V roku 2019, prvom roku Bolsonarovej vlády, vzrástlo v brazílskej Amazónii odlesňovanie o 85 percent, zničených bolo 10 123 kilometrov štvorcových zelene. Táto devastácia vzbudila vo svete obavy o budúcnosti pralesa, ktorý je považovaný za kľúčový v boji proti klimatickým zmenám. Deštrukciu spôsobili rekordné lesné požiare, ktoré v amazonskej džungli trvali od mája do októbra 2019, nelegálna ťažba a poľnohospodárske praktiky na chránenom území. Bolsonaro povolil armáde rozmiestniť sa v Amazónii, aby tu mohla bojovať proti požiarom a odlesňovaniu. Urobil tak po tom, čo ho ostro kritizovalo medzinárodné spoločenstvo. Podľa ekológov by ale bolo lepšie podporovať programy na ochranu životného prostredia. Stratégia vlády sa týka len požiarov a neprihliada na to, že ich často zakladajú samotní farmári a chovatelia dobytka, ktorí rúbu stromy a potom ich pália. "Je to ako keď si vezmete liek proti bolesti, keď vás bolí zub. Zmierni to bolesť, ale pokiaľ tam je kaz, tak ho to nevylieči," hovorí ekologička z Oxfordskej univerzity Erika Berenguerová.

Pandémia COVIDU-19 v Brazílii situáciu len komplikuje. Najviac zasiahnutý je štát Amazonas, z väčšej časti pokrytý vegetáciou. Má však len jednu jednotku intenzívnej starostlivosti. Úrady sa obávajú aj o pôvodných obyvateľov, ktorí sú voči chorobám prichádzajúcim "zvonku" zraniteľní. Ekológovia sa rovnako boja, že ochrana lesa bude odsunutá na druhú koľaj z dôvodu boja proti pandémii.