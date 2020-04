Svetové múzeá súťažia o najdesivejší exponát: FOTO, z ktorých možno budete mať nočné mory

Múzeum v Yorkshire muselo rovnako ako mnoho podobných inštitúcií po celom svete uzavrieť kvôli pandémii svoje dvere verejnosti. S návštevníkmi sa však snaží udržať kontakt tým, že každý týždeň vyzýva iné múzeá aj návštevníkov, aby ukázali predmety súvisiace s nejakou témou. Naposledy pri tomto takzvanom súboji kurátorov zverejnilo anglické múzeum fotografiu drdolu vlasov starého viac ako 1500 rokov, v ktorom sú ešte stále zapichnuté pôvodné vlasové ihlice. Vyvolalo tým súťaž o predmet, ktorý naháňa najväčšiu hrôzu.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE!



Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!



We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place...



CAN YOU BEAT IT?

Škótske národné múzeum krátko nato oponovalo fotkou "morskej víly", teda vypchatej postavy zloženej z dvoch zvierat, ktorá má chvost ryby a hlavu podobnú malému dieťaťu, akurát s hnijúcimi ostrými zubami.

Many museums have one but they usually look more like our other 'mermaid'...



We have a little more information about this one: The posterior half was formed from a Pacific wrasse, & the head/thorax were sculpted, with fish jaw inserted in the mouth. #CreepiestObject

Súboj sa rýchlo preniesol za Atlantik. Kanadské múzeum z Ostrova princa Edwarda ukázalo údajne prekliatu hračku nájdenú v stene 155 rokov starej vily, ktorá sa vraj sama premiestňuje, keď sa na ňu nikto nedíva.

Bringin' our A-game for this #CURATORBATTLE! What is it? Just a CURSED CHILDREN'S TOY that we found inside the walls of a 155-year-old mansion. We call it "Wheelie" - and it MOVES ON ITS OWN: Staff put it in one place and find it in another spot later on…. #Creepiestobject

Do znepokojivej prehliadky sa zapojilo aj Nemecké historické múzeum v Berlíne, ktoré zaslalo snímku ochrannej masky pred morom zo 17. alebo 18. storočia.

Thanks for thinking of us @HottyCouture and wow, will we be having nightmares tonight with all these #CreepiestObject|s ! Here is the one we just can't hide from you, one of our many creepy gems – our Plague Mask (1650/1750)! #curatorbattle

Ďalšie britské múzeá zdieľali napríklad obrázky ovčieho srdca prepichnutého klincami, ktoré jeho majiteľ nosil na krku, aby zahnal zlých duchov, alebo pomaľovaný veľrybí ušný bubienok.

Sheep's heart stuck with pins and nails and strung on a loop of cord. Made in South Devon, circa 1911, "for breaking evil spells", @Pitt_Rivers collections #CreepiestObject #CuratorBattle

"Je skvelé, že môžeme my i ďalšie múzeá ukázať naše zbierky verejnosti v čase, keď musia byť naše dvere zavreté. Len dúfame, že tým nikomu nespôsobíme nočné mory," povedala Millicent Carrollová z vedenia múzea v Yorkshire.