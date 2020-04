Reč tela: Ukážte, ako sedíte a my vám povieme, akí ste! Pozrite sa, aká ste osobnosť

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

RÍM - Reč tela nám často môže povedať viac, než čo dokážu slová. Pre vytváranie vzťahov je to neuveriteľne dôležitý nástroj, lebo väčšina emócií sa vyjadruje neverbálnym spôsobom. Keď sme teda v kontakte s ďalšími ľuďmi, vyjadrujeme telom omnoho viac ako by sme mohli povedať vlastnými slovami. Nejde o to, čo presne hovoríme, ale o to, čo cítime, keď to hovoríme. Napísal to taliansky denník La Repubblica.