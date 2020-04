KORONAVÍRUS Kalifornia je svetlou výnimkou v USA: Od najhoršieho ju zachránili tri faktory

LOS ANGELES - Americkému štátu Kalifornia k relatívne pokojnému priebehu pandémie pomohli včasné rozhodnutia uzavrieť obchody a nariadiť karanténu, napísal denník Los Angeles Times. Štát na juhozápade USA sa tak vyhol zbesilému šíreniu vírusu, ktoré zasiahlo New York.

Kalifornia podľa dnešných údajov serveru worldometers.info eviduje vyše 27-tisíc infikovaných, zatiaľ čo štát New York zhruba 215-tisíc. Čo sa týka úmrtí, v Kalifornii je to takmer 900, čo je menej než koľko ľudí zomrelo v ostatné dni v New Yorku za 24 hodín.

Zdroj: SITA/AP/Damian Dovarganes

Kalifornské nemocnice od náporu chorých ušetrilo hneď niekoľko faktorov Koronavírus sa tu objavil skôr než v iných amerických štátoch a na viacerých miestach naraz. Taktiež sa tu v porovnaní s New Yorkom nevyužíva v takej veľkej miere verejná doprava. A v neposlednom rade New York pristúpil k zavedeniu opatrení relatívne neskoro, vysvetlil Nicholas Jewell z Kalifornskej univerzity v Berkeley.

Zdroj: TASR/AP/Damian Dovarganes

Kalifornia v bezprecedentnom kroku 19. marca nariadila obyvateľom zostať doma a nevychádzať, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Štát vtedy evidoval devätnásť úmrtí na COVID-19. V New Yorku rovnaké opatrenie začalo platiť 22. marca, keď tam obetí v tom čase bolo už 150.