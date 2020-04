KORONAVÍRUS Šialený nápad z New Yorku, guvernér podpísal špeciálne nariadenie

NEW YORK - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo podpísal nariadenie, ktoré umožňuje ľuďom uzavrieť sobáš on-line. Mnoho svadieb totiž obyvatelia tohto štátu museli zrušiť pre prísne obmedzenia vo fungovaní spoločnosti, vynútené pandémiou nového druhu koronavírusu. V nedeľu o tom informoval spravodajský server britskej stanice BBC.

Odteraz ľudia v americkom štáte New York môžu požiadať o povolenie na sobáš na diaľku a úradníci môžu dvojicu oddať cez internet. Guvernér Cuomo zažartoval, že rozhodnutie povoliť takéto sobáše znamená, že teraz už neexistuje žiadna "výhovorka" na odkladanie vstupu do manželstva.

"Môžete to urobiť cez Zoom. Áno, alebo nie?" opýtal sa Cuomo v sobotu na brífingu. Zoom je mimoriadne populárna aplikácia na organizovanie videokonferencií a vyvinula ju rovnomenná americká softvérová spoločnosť.

Rozhodnutie týkajúce sa svadieb nasledovalo po tom, čo štát New York predĺžil obyvateľom "karanténu" do 15. mája, s cieľom zastaviť šírenie pandémie. Len v samotnom meste New Yorku podľahlo ochoreniu COVID-19 spôsobovanému koronavírusom vyše 13.000 ľudí.

Reakcie na sociálnych sieťach sú zmiešané, píše BBC. Niektorí sa pýtajú, načo by bol dvojiciam sobáš, keď na ňom nemôžu byť rodiny a priatelia. Iní guvernéra kritizujú za to, že nedáva prednosť riešeniu vážnejších problémov. Obe skupiny však uznávajú, že manželstvo v čase pandémie môže poskytnúť praktické výhody, napríklad umožní manželom podeliť sa o zdravotné poistenie.