VIDEO Vedcov šokoval záhadný živočích: Jeho obvod meral takmer 50 metrov!

Počas svojej expedície narazili bádatelia na nezvyčajný úkaz vznášajúci sa na hladine oceánu. "Všetci sme sa na to išli pozrieť. Vyzeralo to ako jeden živočích, ale v skutočnosti ide o tisíce jedincov, ktorí tvoria jednu kolóniu," vysvetlila členka výpravy, biologička Nerida Wilsonová zo Západoaustrálskeho múzea.

Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S