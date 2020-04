FOTO Matka strihala dcérku, tá ju chcela tiež vylepšiť: Žena sa pozrela do zrkadla a zhrozila sa

YORK - Suzie Flynnová skracovala ofinu svojej dcérke, no sama tiež prišla o dobrý kus vlasov. Keď totiž na chvíľu položila nožnice na stôl, aby skontrolovala dĺžku Avinej ofiny, tá neváhala a vzala ich do rúk a "upravila" svojej mame účes. Suzie bola z nového účesu v koncoch.

Pri deťoch skutočne platí, že robia len to, čo vidia okolo seba. Dôkazom je aj malá Ava, ktorá nedopatrením odstrihla kus vlasov svojej mame. Suzie dcérke skracovala ofinu a na chvíľu položila nožnice na stôl. Zdá sa, že aj dievčatko sa chcelo zahrať na kaderníčku, preto zobralo nožnice do ruky. Flynnová si zrazu uvedomila, že jej dcéra odstrihla kus vlasov. Keď sa zbadala v zrkadle, zhrozila sa. Skrátené vlasy sa nedajú nijako prekryť.

Zdroj: Facebook/The Motherload

Po nejakom čase sa Suzie o zábery podelila vo facebookovej skupine We Are The Motherload. "Keď som Ave skracovala ofinu, na chvíľu som pustila nožnice z ruky. Predtým, ako som mala možnosť Avu zastaviť, vzala nožnice a strihajúc moje vlasy sa spýtala: Môžem byť teraz na rade ja?" napísala.

Zdroj: Facebook/The Motherload

Napokon sa Flynnová na celú situáciu pozrela humorne, čo ocenili aj ostatné mamičky v skupine. Príspevok pozitívne ohodnotilo viac ako štyritisíc ľudí. "Ideálny čas na strih bob cut," okomentovala istá žena fotku. Ďalšia priznala, že sa na príhode schuti zasmiala.