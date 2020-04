Na záhrade našla podivný predmet na FOTO: Keď kresťanka (61) zistila, čo to je, prepadla sa od hanby

Šesťdesiatjedenročná Jane zverejnila na Facebooku fotky, ktoré jej poslala sestra. Je na nich zachytený sklenený, asi desaťcentimetrový predmet zvláštneho tvaru. "Sestrina kamarátka našla toto v záhrade po veľkej búrke. Snažím sa zistiť, či niekto nevie, čo to je. Vyzerá to ako vintage zátka na fľašu a pravdepodobne bola niekedy natretá zlatou farbou," napísala.

Užívateľom stačilo len pár minút na to, aby v "zátke" spoznali sexuálnu pomôcku určenú na análny sex. Keď to vysvetlili nič netušiacej Jane, dostali ju do zahanbujúcej situácie. "Som vďačná za to, že neviem nič o svete, ktorý používa produkty, ako je tento a úprimne povedané, ani to nechcem vedieť," okomentovala pikantné odhalenie. Zároveň ale dodala, že spolu so sestrou sa na tom dobre zasmiali. Príspevok sa nakoniec stal hitom skupiny a množiace sa komentáre, ktoré ho zaplavili, musel neskôr admin obmedziť.