Analytici porovnávajú svetovú krízu pred sto rokmi so súčasnosťou: Mrazivá podoba, má prísť úpadok

LONDÝN - So šíriacou sa nákazou ochorenia COVID-19 pribúda nielen počet infikovaných, ale aj množstvo predpovedí týkajúcich sa vývoja ekonomiky. Svoje prognózy publikovali aj analytici z americkej nadnárodnej investičnej banky Citigroup, ktorí porovnávajú vývoj súčasnej situácie s hospodárskym kolapsom z roku 1929.

Nerozhodnosť vlád uprostred krízy spôsobenej koronavírusmi vyvoláva obavy z úpadku globálnej ekonomiky do recesie až depresie, informuje denník The Guardian. Analytici zo Citigroup ju porovnávajú zo situáciou na Wall Street z roku 1929, ktorá následne vyvolala v 30. rokoch minulého storočia depresiu ekonomiky známu ako veľká hospodárska kríza.

Vo svojej správe sa zmieňujú o opatreniach zavedených vládou Franklina Roosevelta známych ako "New Deal". Vtedajší predstavitelia USA sa nimi snažili udržať rast ekonomiky, čo sa im v období rokov 1933 -1937 aj darilo. Potom však zasiahla americká centrálna banka a ekonomika prežívala ďalšiu recesiu.

Ľuďom v časoch krízy rozdávali zadarmo jedlo a kávu Zdroj: profimedia.sk

Bankári v súvislosti so súčasnou situáciou poukazujú na déjà vu, ktoré sa opakuje zhruba po sto rokoch. Zároveň kritizujú neschopnosť USA a Veľkej Británie začať so širokou škálou zmierňujúcich opatrení. Odborníci zo Citigroup vo svojej analýze neopisujú iba hospodársku krízu spred sto rokov, ale hovoria aj o tom, že tretie desaťročie 21. storočia by mohlo pridať ďalších desať rokov úpadku po finančnej kríze v roku 2008.

"Teória zotavenia v tvare písmena V je značne spochybnená, pretože investori hovoria o zdĺhavejšej obnove," uvádzajú analytici vo svojej správe z 5. marca. Akciové trhy, ktoré sa prepadli kvôli nedostatku informácií o šírení vírusu a nerozhodnosti mnohých vlád, klesajú totiž už štvrtý týždeň na minimá. V polovici minulého týždňa poklesol index Dow Jones (najznámejší indikátor amerického akciového trhu) o 30 percent.

Zdroj: Getty Images

Situácii neprospieva ani to, že americký prezident odmieta upustiť od obchodnej vojny s Pekingom a aj naďalej trvá na dodržiavaní dovozného cla na čínsky tovar, hoci obe krajiny trpia kolapsom výroby. Je teda ideálny čas na to, aby Washington odvolal bitku, ktorá už spomalila globálne oživenie medzi rokmi 2017 až 2019. Aj prieskum popredných ekonomických odborníkov v celej Európe sa zhoduje v tom, že veľká recesia spôsobená pandémiou koronavírusu je neodvratná.