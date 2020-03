Neuveríte, pri čom načapali úchylného lekára (70)! Ešte aj žena mu TO zakázala

Do Liverpoolskej nemocnice pre srdcové choroby zavítala polícia na podnet britskej Národnej zdravotnej služby (NHS). Tá totiž v počítači 70-ročného odborníka na tuberkulózu, Petera Daviesa, našla porno. V decembri 2018 finančný riaditeľ nemocnice zistil, že Davies na počítači vyhľadával nevhodný obsah. Okamžite ho preto prepustil z dôvodu hrubého zneužitia úradnej moci.

Finančný riaditeľ priznal, že zo zvedavosti nakukol do videí, ktoré lekár pozeral. Objavoval sa tam muž sexujúci s koňom a psom. Daviesovo oplzlé správanie okamžite nahlásil Všeobecnej lekárskej rade. Tá zasadla túto stredu a vo svojej právomoci mala aj ukončenie kariéry úchylného lekára. Peter na margo udalostí priznal, že od svojich osemnástich rokov je závislý na pornografii a dokonca sa liečil na klinike. "Tento problém mám už od dospievania. Dokým nevznikol internet, kupoval som si časopisy," priznal Davies.

Zdroj: Getty Images

V roku 2010 sa so svojou závislosťou priznal manželke. "Som ohromený, že Národná zdravotná služba na to neprišla skôr," vyhlásil šokujúco Davies na margo svojho odhalenia. V priebehu vyšetrovania priznal, že porno sledoval v práci preto, lebo doma k nemu nemá prístup, keďže mu ho zablokovala manželka. Svoju závislosť prirovnal k závislosti na alkohole. "Týka sa to hormónov v mozgu, čo by mohlo vysvetliť moje hlúpe správanie, kvôli ktorému som hľadal porno aj na pracovnom počítači," vysvetlil. Zároveň dodal, že od momentu, čo jeho prípad rieši polícia, porno nesledoval.