VIDEO Pornoškandál v knižnici: Študenti sa učili a vedľa v uličke... nechutné!

V kalifornskej knižnici sa počas otváracích hodín nakrúcalo porno, ktoré sa neskôr objavilo na stránke Pornhub. Výroba desaťminútového pikantného videa podľa vyjadrenia vedenia tejto verejnej inštitúcie prebehla bez vedomia jej zamestnancov. Krátko po jeho zverejnení sa rozvírila búrlivá diskusia, v ktorej ľudia označili celý incident za nechutný.

Zdroj: youtube/cbs los angeles

"Je neuveriteľné, čomu sú vystavené naše deti. Do tej knižnice chodím aj ja. Kedy už toto niekto zakáže?" pýta sa rozhorčene miestna obyvateľka Janet McLaughlinová. Verejnosť si myslí, že autori porna by mali byť potrestaní a polícia by mala vyvinúť viac úsilia v pátraní po ich identite. "Ich tváre nemožno identifikovať, ale ak by sa tým policajti viac zaoberali, určite by sa k niečomu dopátrali," zhodli sa rodičia.

Sú ale aj ľudia, ktorým šteklivé zábery nakrútené za bieleho dňa v knižnici, kde v tom čase sedelo mnoho študentov, nevadia. "Veď ide len o sex a dejú sa aj horšie veci," poznamenal istý mladík.