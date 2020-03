FOTO Blondínka si objednala šaty, ktoré z nej mali urobiť sexicu: Takútu katastrofu ste ešte nevideli!

Objednávanie oblečenia z online obchodov je poriadne riskantné a častokrát sa končí módnou katastrofou. Potvrdzuje to aj skúsenosť Britky Lauren. Od predajcu PrettyLittleThing si objednala ružové šaty veľkosti 40 za 25 libier (29 eur). Nevedela sa dočkať, kedy si ich po prvýkrát oblečie. Keď ale šaty konečne dorazili, dievčina zostala poriadne sklamaná. Vyzerajú totiž priam otrasne. "Hádam si na sobotu budem musieť objednať nové šaty," okomentovala ich na Twitteri.

Guess I’ll be ordering a new dress for Saturday then cheers @OfficialPLT pic.twitter.com/4GvE3wbgdA