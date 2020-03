FOTO Ľudia hromadne reklamujú kurčatá zo supermarketov: Varujem vás, našťastie to nejedli moje deti!

Sociálne médiá v posledných dňoch zaplavujú príspevky nespokojných zákazníkov najznámejších britských obchodných reťazcov Tesco, Sainsbury's, Asda a Morrison's. Na pultoch ich predajní sa totiž objavili kurčatá, ktoré navonok síce vyzerajú bezchybne, ale pod ich krídlami sa nachádza zelené mäso, ktoré je vidno až po rozkrojení. "Varujem všetkých spotrebiteľov, ktorí nakupujú v Tescu, aby si dali pozor, keď si budú kupovať kurča. Takto vyzeralo mäso po tom, ako som ho uvarila," píše vo svojom príspevku Kelly Smithová z Yateley v Hampshire.

Na podobný problém krátko nato upozornila Natasha Probertová, ktorá si kúpila grilované kurča v reťazci Sainsbury's v Biddulphe, či ďalšia užívateľka menom Gilly. Vedenie spoločnosti sa obom zákazníčkam ospravedlnilo a ubezpečilo ich, že mäso síce nevyzerá práve najlepšie, ale jeho konzumácia je bezpečná. Lenže vzápätí na Twitteri zverejnila príspevok Amber Northová, ktorá zelené kurča kúpila v predajni Morrison's. Uviedla, že zacítila príšerný zápach šíriaci sa z mäsa už vtedy, keď ho varila. "Bolo mi z toho zle. Našťastie to nejedli naše deti," napísala. Netrvalo dlho a ozval sa aj nespokojný zákazník Sam Mundell z Gosportu, ktorý si kurča doviezol z predajne Asda.

