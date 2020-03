Hamburger vraj nevynašli Američania, ale starí Rimania: Toto je ich staroveký RECEPT!

LONDÝN - Je všeobecne známe, že Rimania boli majstrami inžinierstva a šikovnými vynálezcami. Preto vás môže prekvapiť správa o starodávnom recepte na rímsky hovädzí burger. To, čo sa považuje za klasiku americkej kuchyne, totiž pochádza zo Starovekého Ríma.

Starodávnu knihu nazvanú Apicius s receptami napísal neznámy autor niekedy na prelome štvrtého a piateho storočia nášho letopočtu, informuje portál denníka The Sun. Okrem iných v nej nájdete recept na "Isicia Omentata", teda tradičný hovädzí burger. Jeho autor uvádza podrobnosti o tom, ako by mal kuchár zmiešať dokopy mleté mäso, korenie, píniové oriešky a bohatú omáčku z rýb a hmotu následne vyformovať do tvaru burgra. Táto rímska pochúťka vyzerá veľmi podobne ako dnešné hamburgery.

Zdroj: Getty Images ​

Rimania sa tiež postarali o vznik rýchleho občerstvenia, ktoré dokonca priviedli do Británie. Tieto miesta boli známe ako thermopolia a najčastejšie sa v nich ponúkali kuracie stehná a jahňacie kotlety. "Všetci vieme, že Rimania po sebe v Británii zanechali obrovskú stopu," skonštatovala historička jedla Annie Grayová. Rímske hamburgery boli podľa nej oveľa kvalitnejšie a komplexnejšie než tie dnešné. Ako si teda vyrobíte tradičný rímsky burger?

Na výrobu potrebujete:

500 gramov mletého mäsa, 60 g píniových orieškov, tri lyžičky garum (slaná rybia omáčka, môžete použiť omáčku z rýb, ktorú nájdete v supermarketoch alebo klasickú soľ), mleté korenie, za hrsť koriandru, bobule borievky (voliteľné) a tukový obal (voliteľné). Z týchto prísad by ste mali urobiť asi štyri burgre.

Postup

Predtým, než všetky suroviny zmiešate dokopy, si na jemno nameľte píniové oriešky. Dobre vymiešanú zmes rozdeľte na štyri časti a každú z nich vytvarujte do požadovaného tvaru. Ak použijete tukový obal, oviňte ho okolo hamburgerov. Dôležité je mäso grilovať na miernom ohni alebo grile asi päť minút z oboch strán. Keď budú hotové, vložte ho do žemle a vychutnávajte.