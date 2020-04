Ženy, na tieto príznaky si dávajte pozor! Štyri zákerné symptómy blížiaceho sa infarktu

WASHINGTON - Veľa žien sa domnieva, že infarkt je výhradne mužská záležitosť. V skutočnosti ale postihuje všetkých bez ohľadu na pohlavie, rozdiely sú ale v tom, ako sa prejavuje u jednotlivých pohlaví. Ženy by si mali dávať pozor na tieto varovné signály.

Infarkt postihuje rovnako mužov, ako aj ženy. Nežnejšie pohlavie však nemá také výrazné príznaky. "Ženy zvyčajne trpia ochoreniami malých ciev, takže ich príznaky sú jemnejšie," uviedla americká kardiologička Roquell Wychová. Dámy by sa v tejto súvislosti mali mať na pozore pred týmito varovnými príznakmi:

1. Únava

Bežná únava z nedostatku spánku nie je smrteľná, no pokiaľ cítite neprekonateľnú a extrémnu únavu, treba zbystriť pozornosť. Podľa expertov takáto únava postihuje práve ženy, a to až 70 percent z nich. Vyčerpanosť bez dôvodu môže začať mesiac pred prvým prejavom infarktu. Mali by ste preto čím skôr navštíviť lekára.

2. Nadmerné potenie

Nebezpečenstvo prichádza vo chvíli, ak sa abnormálne potíte aj napriek tomu, že nevyvíjate nadmernú fyzickú aktivitu. Pretekanie krvi upchatými cievami zaťažuje srdce, preto sa telo viac potí, čím sa snaží udržať telesnú teplotu. Ženy si tento príznak často vyložia ako blížiacu sa menopauzu. Ak sa ale pravidelne budíte spotené, neotáľajte s návštevou lekára.

3. Dýchavičnosť

Srdce pumpuje krv, aby mohla cirkulovať do tkanív a dostať tak kyslík do pľúc. Pokiaľ srdce nedokáže efektívne pumpovať krv, môže to spôsobiť dýchavičnosť. Tento symptóm je diagnostikovaný v 40 percentách prípadov a ide o pocit, pri ktorom sa nemôžete zhlboka nadýchnuť. Môže sa vyskytnúť u oboch pohlaví až šesť mesiacov pred infarktom.

4. Bolesť v hrudníku

Bolesť v hrudníku je jedným z najbežnejších skorých symptómov infarktu. Ľudia to často opisujú ako pocit "slona sediaceho na hrudi". Iní zase pociťujú zovretie alebo stlačenie hrudníka. Môže to trvať krátky čas a potom zmiznúť buď na pár dní alebo úplne. Bolesť na hrudníku zaznamenalo až 30 percent žien, ktoré neskôr prekonali infarkt, preto by ste ju nemali podceňovať.