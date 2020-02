Vedci potvrdili to, čo turisti o USA rozprávajú už roky: Za toto by sa Američania mali hanbiť

LONDÝN - Nová štúdia práve dokázala niečo, čo tvrdí mnoho turistov, ktorí navštívia Spojené štáty, a to, že Američania strašne plytvajú, napísal britský Daily Mail. Ukazuje sa, že hodnota vyhodeného jedla v USA dosahuje ročne asi 240 miliárd dolárov (221 miliárd eur), teda 1866 dolárov na jednu domácnosť. To znamená, že sa vyhadzuje 30 až 40 percent jedla.

Vedci tiež zistili, že tí, ktorí sa stravujú zdravšie, vyhadzujú viac, pretože kupujú viac rýchlejšie sa kaziaceho ovocia a zeleniny než priemerný človek. Naopak domácnosti, ktoré pri nakupovaní postupujú podľa zoznamu a musia cestovať ďalej, aby sa dostali do supermarketu, majú percento vyhadzovaných potravín najnižšie.

Edward Jaenicke, profesor poľnohospodárskej ekonómie na Pennsylvánskej štátnej univerzite povedal: "Naše zistenie zodpovedá predchádzajúcim výskumom, ktoré ukázali, že 30-40 percent celkových dodávok jedla v USA skončí nezjedených. A to znamená, že boli tiež vyplytvané zdroje využité na vyprodukovanie neskonzumovaného jedla, vrátane pôdy, energie, vody a práce."

Zdroj: Getty Images

Jaenicke a jeho spolupracovník Yang Yu analyzovali údaje zo 4000 domácností, ktoré sa zapojili do prieskumu amerického ministerstva poľnohospodárstva o nákupe potravín známeho pod skratkou FoodAPS. "Podľa našich odhadov priemerná americká domácnosť vyhodí 31,9 percenta jedla, ktoré nakúpi. Viac než dve tretiny domácností zapojených do našej štúdie vyhodili odhadom 20-50 percent zakúpených potravín. Aj tie najmenej plytvajúce domácnosti ale vyhodili 8,7 percenta jedla, ktoré kúpili," vysvetlil profesor.

Dvojica vedcov sa tiež zamerala na rôzne charakteristiky, ktoré môžu zvýšiť alebo znížiť plytvanie potravinami v domácnostiach. Zistili, že čím vyšší príjem, tým viac vyhodeného jedla. A tí, ktorí sa stravujú zdravšie, taktiež vyhodia viac jedla. "Je možné, že programy povzbudzujúce ku zdravej strave môžu neúmyselne viesť k väčšiemu plytvaniu. To by mohol byť podnet na zamyslenie z politického hľadiska - ako by sme tieto programy propagácie zdravšieho stravovania mohli doladiť, aby sme znížili potenciálne plytvanie," dodal Jaenicke.

Zdroj: Getty Images

Menšie percento vyhodeného jedla vykazovali domácnosti s väčšou existenciálnou neistotou a takisto domácnosti s vyšším počtom členov. Viac ľudí totiž znamená väčšiu zodpovednosť, že niekto doje zvyšky. Jedným z faktorov je aj veľkosť balenia, v ktorom sa niektoré druhy potravín predávajú. Dvojčlenná rodina nemusí zjesť celú hlávku karfiolu, z ktorej sa potom pravdepodobne časť vyhodí, zatiaľ čo väčšia domácnosť ju pravdepodobne zje celú, zrejme v inom jedle, resp. pripravenú iným spôsobom.

Nielenže je plytvanie jedlom poľutovaniahodné, ale iné výskumy navyše zistili, že životný cyklus vyhodeného jedla výrazne prispieva k emisiám skleníkových plynov. "Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN je potravinovaný odpad ročne zodpovedný za zhruba 3,3 gigatony skleníkových plynov. Pokiaľ by išlo o štáty, šlo by o tretího najväčšieho producenta CO2 po USA a Číne," tvrdí odborník.