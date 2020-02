FOTO Ľudia sú hotoví z drobnučkého vtákopyska: Keby ste ale poznali skutočnú pravdu!

Vydarené dielo sochára Matić-Kuriljova nachytalo viacerých užívateľov Twitteru. Tí boli totiž po jeho zverejnení presvedčení o tom, že ide o fotografiu mláďatka vtákopyska. No jej autor priznal, že je to jeho dielo a nie prácu prírody.

Just in case you needed to see a baby platypus today. I did but didn't even know it. pic.twitter.com/RHPEnm3vuj