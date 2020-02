Najväčšia tragédia v Krkonošiach: Katastrofa opradená záhadou, 23 mŕtvych

Trojmotorový Junkers Ju 52 smeroval z obliehanej Vroclav (vtedy nemeckého Breslau) do týlu, kam mal prepraviť dve desiatky zranených vojakov. Presný cieľ letu je dnes už neznámy, predpokladá sa ale, že vojaci smerovali na liečenie do Drážďan. Na palube bola aj štvorčlenná posádka a naviac štyri letci z iného havarovaného Ju 52.

Počasie v Krkonošiach bolo v onú februárovú noc naozaj zlé; meteorologická stanica na Snežke namerala rýchlosť vetra viac ako 110 km/hod. Nikým nepozorovnaý junkers - len horský nosič Robert Hofer nocujúci vtedy na Snežke vraj započul zvuk leteckých motorov - narazil krátko po štvrtej hodine ráno do južného svahu Obrieho hrebeňa. Šiestim vojakom sa podarilo dostať z trosiek a v hlbokom snehu sa v neznámom teréne vydali hľadať pomoc. Po nejakom čase narazili na tyčové značenie, vďaka ktorému sa im podarilo dôjsť na Ružovú horu. Ako uvádza spravodajca krkonošskej spoločnosti Veselý výlet, šestica preživších našla pomoc až okolo pol ôsmej ráno. Pre jedného zo zbedačených vojakov už ale bolo neskoro, zomrel krátko nato. Ľudia z Ružohoriek i Snežky išli hľadať zvyšných zranených, lokalizovať miesto nešťastia ale objavili až okolo poludnia. Na mieste už horali našli len mŕtve telá.

Vojakov previezli na cintorín v neďalekej Malej Úpe, kde boli pochovaní. Po odsune nemeckého obyvateľstva aj kvôli politickým pomerom sa o pochovaných vojakov wehrmachtu v ďalších desaťročiach príliš nehovorilo. Až na začiatku 21. storočia sa o ostatky postaral Ľudový spolok starajúci sa o nemecké vojnové hroby. V júni 2002 boli pozostatky všetkých 23 mužov exhumované a uložené na nemeckom vojenskom cintoríne v Brne. Trosky havarovaného lietadla, ležiace neďaleko jednej z trás na Snežku, sa neskôr stali obľúbenou turistickou atrakciou. Dnes sa dajú vidieť v informačnom centre v Malej Úpe.

Letecké nešťastie nebolo doteraz spoľahlivo objasnené. Na to, čo sa v osudný deň stalo, sa snaží nájsť odpoveď skupina leteckých odborníkov, pilotov a pracovníkov Českého hydrometeorologického ústavu. Podľa tvrdenia expertov je napríklad vysoko nepravdepodobné, že pred haváriou stroj krúžil nad Malo Úpou, že narazilo do horského hrebeňa čelne a začalo horieť, že malo namierené do Mladej Boleslavi alebo že sa dostalo do snehovej víchrice, i keď poveternostné podmienky boli pre let skutočne veľmi zlé. Lietadlo sa po vzlete dostalo pod ťažkú paľbu a nie je vylúčené, že niektorí vojaci na palube boli zasiahnutí. Zachované trosky lietadla vykazujú množstvo priestrelov. Za bezprostrednú príčinu nehody označili vlietnutie stroja do veľmi pravdepodobne zaťaženého námrazou do závetria Obrieho hrebeňa. V dôsledku silného zostupného prúdenia potom zrejme rapídne kleslo pri lete prakticky súbežne s traverzom, pravé krídlo zavadilo o terén, lietadlo sa stočilo proti svahu a rozbilo sa oň. Ku katastrofe teda pravdepodobne viedla súhra okolností - unavená a možno dokonca zranená posádka, veľká psychická záťaž, zlé počasie, nemožnosť využitia rádionavigačných prostriedkov.