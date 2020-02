Žene (36) diagnostikovali rakovinu, čakala na smrť: Lekári ju otvorili a... preboha, to čo má v pečeni!

EDMONTON - Cassidy Armstrongová sa pripravovala na smrť po tom, čo lekári diagnostikovali hrudku na jej pečeni ako rakovinu. Počas operácie ale zistili, že o žiadny nádor nešlo. Bol to zriedkavý parazit, ktorý pravdepodobne rástol v bruchu pacientky najmenej desať rokov. Po zvyšok života musí preto užívať antiparazitiká.

Tridsaťšesťročná Kanaďanka schudla 11 kilogramov, mala bolesti, trápila ju anémia a mala problémy s trávením aj spánkom. Zašla preto na vyšetrenie, ktoré ukázalo, že trpí zriedkavou rakovinou pečene. Pripravovala sa preto na to najhoršie.

Pri operácii však lekári zistili, že v ženinom bruchu nie je žiadny nádor, ale parazit, ktorý je veľký ako grapefruit. V jej vnútri žil aspoň desať rokov. "Nevedela som, čo si mám myslieť. Spýtala som sa ich, či je to dobré a oni odpovedali, že je to oveľa lepšie než očakávali," hovorí Cassidy. Kvôli nákaze však bude musieť do konca života užívať lieky proti parazitom.

Zdroj: profimedia.sk

Armstrongová trpela alveolárnou echinokokózou, zriedkavým ochorením spôsobeným pásomnicou. Ľudia sa ňou môžu infikovať buď zjedením nakazeného mäsa alebo psom. Podľa expertov sa tento druh parazita vyskytuje výhradne u mačiek a psov. Cassidy však žiadneho psa nemá a nikdy nemala. Má preto zmiešané pocity, no je rada, že zostane nažive. Profesor Stan Houston z Univerzity v Alberte uviedol, že alveolárna echinokokóza je v Severnej Amerike novým problémom. V kanadskej provincii Alberta sa od roku 2013 objavilo pätnásť prípadov. "V krajinách, ako Kanada, kde táto choroba nie je príliš rozšírená, sa často zamieňa s rakovinou," vysvetlil Houston.