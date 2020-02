FOTO Neuveríte, ale toto je matka s dcérou: Rozdiel 23 rokov, ktorá kráska je ktorá?

Je medzi nimi 23-ročný vekový rozdiel, no ľudia si myslia, že sú sestry. Hoci má Joleen 43, nikdy by ste to pri pohľade na ňu nepovedali. Hrdá mamička prezradila, že so svojou dcérou Meilani, s ktorou vyzerajú ako rovesníčky, má veľmi blízky vzťah. Majú spoločných veľa záľub, napríklad nakupovanie, cvičenie či cestovanie. "Niekedy len tak ležíme na gauči a rozprávame sa," prezradila Joleen, ktorá pracuje ako učiteľka na základnej škole.

Za svoj mladistvý vzhľad vďačí najmä zdravému životnému štýlu a odpočinku. "Veľmi sa starám o svoju pokožku, umývam si ju každý deň dvakrát," prezradila. Skutočné tajomstvo však vraj spočíva v tom, že sa žena začne o seba starať už v mladom veku, ideálne v dvanástich alebo trinástich rokoch. Diazová okrem toho každý deň používa opaľovací krém, dokonca aj keď vonku nesvieti slnko.

Joleen bola v minulosti vydatá, s manželom sa rozišla po trinástich rokoch spolužitia. No aj naďalej spolu chodia na letné dovolenky a trávia spolu čas ako rodina. Ľudia na Instagrame majú problém prísť na to, ktorá z dvoch žien je ktorá. "Ak si jej matka, si oficiálne tá najsexi mamička na svete," znie jeden z mnohých pochvalných komentárov. Ďalší vtipkovali, že oddnes budú používať tony opaľovacieho krému, aby v štyridsiatke vyzerali ako Joleen.