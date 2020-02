Vedci sú mimoriadne znepokojení: Antarktíde hrozí nebezpečná invázia!

BARCELONA - Pobrežné oblasti Antarktídy sa dlho považovali za izolované od zvyšku sveta prírodnými bariérami a procesmi, vďaka ktorým bol ľadový kontinent pre vonkajšie organizmy nedobytný. Táto teória je však narušená. Vedci najnovšie zistili, že v oblasti sa vyskytujú invazívne morské organizmy podobné machu. To naznačuje, že najsevernejší ekosystém môže byť už čoskoro ohrozený útočníkmi.

Membranipora membranacea je malý bryozoan pochádzajúci z európskych vôd, ktorý na riasach vytvára krehké biele kolónie podobné čipke. Rovnako ako mnoho rastlín, živočíchov a baktérií, aj membranacea cestuje globálnymi vodami pomocou prúdov, ktoré ich strhávajú z rias. Vedci odhadujú, že v súčasnosti ich v južnom oceáne pláva viac ako 70 miliónov.

"Aj keď bol tento spôsob prirodzenej expanzie známy v iných prírodných ekosystémoch v Antarktíde, tento jav nadobudol osobitý vedecký význam ako potenciálny mechanizmus na zavedenie nových druhov do antarktických ekosystémov," vysvetlila výskumníčka Conxita Avileová z fakulty biológie a biodiverzity na Univerzite v Barcelone.

Zdroj: Getty Images

Tím vedcov z rôznych univerzít zhromaždil medzi rokmi 2016 a 2017 štrnásť rias v sopečnej oblasti Antarktídy. Prvýkrát uviedli, že pozdĺž antarktického pobrežia našli invazívne a ekologicky škodlivé membranipora membranacea. Takto ďaleko na juhu sa ešte nikdy nevyskytli, čo znamená, že by mohli mať v budúcnosti veľký ekologický vplyv na biodiverzitu regiónu. Keď sa tento organizmus podobný machu rozširuje, obmedzuje rozmnožovaciu schopnosť lokálnych rias. Tie sú potom náchylnejšie na lámanie sa počas búrok a silných prúdov. Navyše sa tieto kolónie môžu usadiť aj na iných povrchoch, ako plasty alebo člny. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť environmentálnu rovnováhu.

Tieto zistenia dokazujú, že k prírodnej invázii môže dôjsť kedykoľvek, a to oveľa jednoduchšie, než by sa mohlo zdať. Predchádzajúci výskum ukázal, že oceánske prúdy môžu spájať Antarktídu so zvyškom sveta. Presun rias a plastov kvôli vetru alebo prúdom môže uľahčiť pohyb nepôvodných objektov a živých organizmov na biotopy, ktoré sú v dôsledku ekologickej krízy mimoriadne zraniteľné. Geografická blízkosť Antarktídy a Južnej Ameriky tiež nehrá v prospech antarktickej biodiverzity. Spolu s rastúcimi teplotami a enormným úbytkom ľadových plôch je kontinent zraniteľnejší a čoraz viac vystavený riziku invazívnych organizmov.