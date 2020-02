Sex s bývalým či kamarátom... Mávate erotické sny? TOTO naozaj znamenajú

ROZELLE - Nedávna štúdia dokázala, že 18 percent snov má erotickú povahu. Zaujímavé je, že väčšina takýchto snov sa netýka našich oficiálnych partnerov či partneriek. To ale neznamená, že túžite po nevere. Obvykle ide o vyrovnávanie sa so sexuálnym napätím. Čo to znamená, keď sa vám napríklad sníva o sexe so šéfom či celebritou?

Podľa štúdie sa 18 percent všetkých našich snov týka sexu. Darmo by ste v nich ale hľadali svoje polovičky, zvyčajne v erotických snoch figuruje iná osoba. To však neznamená, že ste svojmu partnerovi neverní. "Niektoré sny sa skutočne týkajú vypustenia sexuálneho napätia, ale väčšina z nich je len symbolická. Symbolizujú niečo, čo sa v sebe podvedome snažíme vyriešiť," vysvetlila austrálska sexuologička Jacqueline Hellyerová. Každá osoba, situácia či typ sexuálneho stretnutia reprezentuje niečo iné:

Muži verzus ženy

Existujú rozdiely v spôsobe, akým muži a ženy snívajú o sexe. Muži viac snívajú o skupinovom sexe, ženy zas o sexe s celebritou. Napríklad tehotné ženy majú oveľa viac erotických snov než ktokoľvek iný. Môžu za to hormóny a krv nahromadená v reprodukčných orgánoch.

Zdroj: Getty Images

Sny o nevere

"Ak sa vám sníva, že podvádzate partnera, líši sa to od snov, v ktorých máte sex s inou osobou," prezradila Hellyerová. Ľudia nezvyknú snívať o sexe so svojím partnerom, pretože s ním môžu mať sex kedykoľvek v skutočnosti. Ak teda snívate o sexe s niekým iným, neznamená to, že svojho partnera podvádzate.

Sny o šéfovi

Sny so šéfom často symbolizujú, že prenášate vlastnosti svojho šéfa na seba. Šéfovia predstavujú autoritu a to, ako vy sami vychádzate s autoritami vo všeobecnosti. Môže to znamenať, že ste pripravení chopiť sa autoritatívnej pozície alebo potrebujete nejakým spôsobom prijať inú autoritu. Ak je sen agresívneho charakteru, môže ísť o nepriateľskú autoritu.

Zdroj: Getty Images ​

Sny o celebritách

Ide o bežné sny, ktoré v istom zmysle posilňujú vaše ego. Ide o absolútnu fantáziu. Celebrity sú pre vás neprebádanou oblasťou, pri ktorej musíte naplno využiť vlastnú fantáziu. Na to však potrebujete ego, ktoré sa podobnými snami posilňuje a upevňuje.

Sny o bývalom partnerovi

Niektorí tvrdia, že ak máte snívate o svojom či svojej "ex", je to preto, že vaše podvedomie sa snaží vyrovnať s rozchodom. "Je možné, že máte v sebe nejaký nevyriešený problém s bývalým, hlavne, ak sa sny pravidelne opakujú," vysvetlila Hellyreová. Neznamená to ale, že sa chcete ku svojmu bývalému vrátiť.

Zdroj: Getty Images

Sny o kamarátoch

Mať erotický sen, v ktorom figuruje váš kamarát, nemusí automaticky znamenať, že ho milujete a túžite po ňom. Pravdepodobne len má istú osobnostnú črtu, ktorá vám je sympatická a radi by ste ju od neho prevzali. Môže ísť o akúkoľvek kvalitu, ktorú na svojom kamarátovi obdivujete.