FOTO Matka si vyzdvihla syna z denného centra: Učiteľka jej poslala odkaz, na chlapcovom bruchu!

SANIBEL - Pracovníčka centra starostlivosti o deti na Floride skončila bez práce. Na brucho jedného batoľaťa totiž nevhodne napísala odkaz pre jeho matku. Tá správu nedokázala zmyť ani po niekoľkých kúpaniach. Údajne to v centre neurobili prvýkrát.

Dvadsaťtriročná Heather Chisumová zostala veľmi nepríjemne prekvapená, keď uvidela, čo jedna z pracovníčok zariadenia napísala jej synovi Milovi na brucho. "Nemám plienky, mami, prosím, prečítaj si tento odkaz," znela správa.

Zdroj: Facebook/Heather Chisum

Zdroj: Facebook/Heather Chisum

Pracovníčka evidentne netušila, ako mamičke vysvetliť, že potrebuje dokúpiť plienky. Niekoľkokrát to vraj napísala do dennej správy, ktorý si však Heather nestihla prečítať. V správe centrum matky informuje o kŕmení, prebaľovaní či nálade ich detí. "Som slobodná matka dvoch malých detí. Odsúďte ma za to, že som si neprečítala report," napísala Chisumová. Napriek tomu ju naštvalo, že si zamestnankyňa centra dovolila písať po jej dieťati. Takisto ju hnevá, že v centre sa veľmi často striedajú zamestnanci, že je tam vysoká fluktuácia.

Zdroj: Facebook/Heather Chisum

Podobný incident sa vraj nestal prvý raz. Podľa riaditeľky zariadenia Cindy DeCostaovej k tomu došlo aj pred niekoľkými mesiacmi. Za porušenie profesionálnej morálky zo strany učiteľky preto táto prišla o miesto. Heather už viac nechce využívať služby centra. "Som z toho frustrovaná, svojho syna tam už viac nedám," vyhlásila. Prípad vyšetrujú už aj úrady.