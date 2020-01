Mladíkovi zmodreli nohy, utekal do nemocnice: Keď sa dozvedel diagnózu, išiel sa prepadnúť od hanby

Určite sa nájdu aj vo vašom okolí hypochonderi, ktorí neprimerane sledujú svoj zdravotný stav a akýkoľvek problém spájajú s diagnózami zverejnenými na internete. Podobná situácia nastala aj v živote Marka, ktorý si nedávno všimol, že mu zmodreli nohy. Gúglil na internete a dostal silné podozrenie, že je vážne chorý. Radšej preto zašiel k lekárovi. Diagnóza, ktorú mu stanovil lekár, ho potešila a strápnila zároveň. Nebol totiž vôbec chorý, len si jednoducho nevypral nohavice. "Bál som sa, že mám vážnu trombózu žíl. A nakoniec úplne stačilo, že som si vypral džínsy a bolo po chorobe," sype si popol na hlavu Shrayber, ktorému nohy sfarbili nové rifle.

Went to the ER because “my legs have turned blue and Web MD says I have deep vein thrombosis.”



Was this it? The big one?



No! I have the “dumbass who doesn’t wash his new jeans before wearing them” disease and I would like to be executed immediately.