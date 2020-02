Dvojnásobnú matku (25) vytočili chlapci, ktorí sa hrali pri jej dome: Šialená pomsta

Zdroj: Facebook/Nicole Lyons

TARVIN - Mladá matka úmyselne narazila do skupinky chlapcov, ktorí sa hrali hru "zaklop a uteč". Najprv na nich zakričala, no to jej nestačilo, tak nasadla do auta a vybila si na nich svoju zlosť. Sudca jej to poriadne spočítal.