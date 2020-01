Priznajte farbu: Niektoré jedlá môžu výrazne zmeniť vzhľad a konzistenciu vašej stolice

Ak je náš výlučok nezvyčajnej farby, mohlo to ovplyvniť zloženie vašej stravy. Zdravá stolica je zvyčajne hnedá. Spôsobuje to látka nachádzajúca sa v žlči. Tá však neznamená, že niekedy neobjavíme celkom inú farbu. Farba nám môže napovedať veľa o našom zdraví a môže byť aj prvým príznakom závažného ochorenia, napríklad rakoviny čreva. Pravdepodobne to však nebude až také vážne. Jednoducho sa zamyslite, čo ste jedli. Tu sú potraviny, ktoré môžu zmeniť farbu stolice.

Čučoriedky

Sú plné zdravých látok a posilňujú vaše srdca. Ale ak zjete príliš veľa čučoriedok, môžete mať pocit, že ste zjedli Šmolka. Ľudia oznamujú lekárovi, že si po konzumácii tohto ovocia všimli výraznú modročiernu farbu stolice. Často to paradoxne možno pozorovať u dojčiat alebo malých detí. Avšak ak ste si všimli, že vaše fekálie zmenili farbu na modrofialovú, môže to byť zriedkavý stav nazývaný porfýria. Porucha je zvyčajne sprevádzaná ďalšími príznakmi, ako sú dýchacie ťažkosti, nevoľnosť a záchvaty. V niektorých prípadoch to môže ohroziť váš život, takže ak máte nejaké obavy, je dôležité navštíviť lekára. Zdroj: pixabay.com

Červená repa

Ak ste milovníkom červenej repy, možno ste už na tento problém niekedy narazili. Ale ak ste nikdy predtým nejedli červenú repu, mohli by ste byť prekvapení, keď nabudúce pôjdete na wc a zbadáte červenú záplavu. Je to preto, že červená repa obsahuje chemikáliu známu ako betacyanín, ktorá dodáva fekáliám tmavočervený odtieň. Náš tráviaci systém štiepi väčšinu chemikálií tak, že strácajú farbu. Betacyanín však každý človek spracúva inak a pre niektorých to môže mať za následok červené sfarbenie stolice. Nestane sa to každému, iba okolo 10 až 14 percent populácie zažije toto farebné prekvapenie po konzumácii repy. Technický výraz pre prítomnosť pigmentov z červenej repy vo vašej stolici je beetúria. Predpokladá sa, že je neškodná, avšak u niektorých jednotlivcov to môže byť znak nedostatku železa. Ale ak ste si všimli červené škvrny vo svojom výlučku a nejedli ste repu, mohla by to byť krv. Ak je to tak, potom je najlepšie ihneď navštíviť lekára. Mohol by to byť skorý príznak rakoviny hrubého čreva, ale tento jav môže tiež naznačovať ďalší stav nazývaný hemoroidy. Zdroj: thinkstockphotos.com Mrkva

Pravdepodobne ste už počuli povedačku starých mám, že mrkva vám umožní vidieť v tme. Je to trošku prehnané, mrkva len zlepšuje zrak. Ale čo ak po mrkve ostro a jasne uvidíte, že vaša stolica je oranžová? Mrkva obsahuje antioxidant betakarotén, čo dodáva vašim výlučkom jasnooranžovú farbu. Antioxidant sa tiež nachádza v sladkých zemiakoch a môže mať podobný účinok.

Ľudia, ktorí užívajú výživové doplnky obsahujúce betakarotén, si môžu na wc tiež všimnúť oranžové sfarbenie. Betakarotén sa používa aj ako potravinárske farbivo, takže sa môže vyskytovať v niektorých produktoch alebo nápojoch z pomarančov. Jasnopomarančové fekálie sú zvyčajne len dočasné a vo väčšine prípadov nebudete potrebovať ošetrenie. Ak však máte obavy, zvážte zámenu mrkvy alebo sladkých zemiakov za iné zdravé možnosti a zistite, či to pomôže.

Špenát

Jesť priveľa špenátu nemusí byť nevyhnutne zlá vec. Je to vynikajúci zdroj niektorých najdôležitejších vitamínov, ktoré telo potrebuje. Ak však hlcete konzervy so zeleným obsahom rýchlejšie ako Pepek námorník, potom si večer možno všimnete nezvyčajný výsledok. Táto zelená zelenina obsahuje veľké množstvo chlorofylu, zelený pigment. U niektorých ľudí môže zostať v stolici, keď prechádza tráviacim systémom. Obyčajne sa nemusíte obávať, veď ste jedli iba zeleninu. Zelená stolica však má aj iné stravovacie príčiny, ako napríklad umelé dofarbovanie potravín, ktoré sa používa pri ochutených nápojových zmesiach, ľadových zmrzlinách a polevách na narodeninových tortách. To by ste mali pravdepodobne zvážiť, ak chcete viesť zdravý životný štýl.

Ako by mala vyzerať zdravá stolica?

Podľa štúdie Bristol Stool Chart existuje sedem typov stolice a produkt, ktorý vylúčite, závisí od toho, aký dlhý čas strávil v čreve. Ale v tom, ako vyzerá vaša stolica, zohráva tiež úlohu váš zdravotný stav. Aká by mala byť konzistencia? Ak sú vaše črevá zdravé, mali by ste byť schopní udržať vylučovanie ešte krátko nato, ako si uvedomíte, že potrebujete ísť na wc. Mali by ste byť schopní dôjsť na wc bez premáhania alebo pociťovania bolesti a mali by ste byť schopní úplne sa vyprázdniť.

Ak váš výlučok vyzerá ako hladká klobása alebo klobása s trhlinami, mohlo by to naznačovať závažnejšie ochorenie, ako je rakovina čreva alebo syndróm dráždivého čreva. Štúdia Bristol Stool Chart naznačuje, že je dôležité vedieť, čo je pre vás normálna stolica. „Zdravý výlučok by mal byť stredne hnedý, mal by byť mäkký, ale nie tekutý, malo by byť ľahké ho vylúčiť, aby ste sa s ním netrápili a nemal by mať veľa prasklín, čo naznačuje zápchu,“ povedala pre britský denník The Sun Online zdravotná sestra Charlotte. „Ak máte veľmi tvrdú, hrboľatú, suchú a popraskanú stolicu, ide o zápchu. Ak je veľmi riedka, tekutá alebo hlienovitá, je to nezdravá stolica, hnačka.“ Zdroj: Getty Images Zápcha je často spôsobená tým, že ľudia nejedia dostatok vlákniny, nepijú dosť vody, zmenili stravovanie, zažili stres alebo úzkosť a začali brať lieky. Hnačka môže byť spôsobená ochorením čriev, zmenou stravey, nadmerným pitím alkoholu a liekmi. Pri obidvoch týchto stavoch by príznaky mali ustúpiť do niekoľkých dní, ale ak pretrvávajú, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.

Možno máte pomalý systém, vďaka ktorému je stolica trochu tvrdá, alebo črevo môže pracovať rýchlejšie, aby sa brucho uvoľnilo. Ak chodíte na wc raz alebo dvakrát denne, nemusíte sa obávať. Takisto ak chodíte niekoľkokrát denne alebo len raz za pár dní. Pokiaľ ide o frekvenciu, ako aj farbu a konzistenciu, je potrebné si uvedomiť, že všetky náhle zmeny musí preveriť lekár.