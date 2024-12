Zamestnanci supermarketov prehovorili o najhorších zážitkoch počas Vianoc: Spadne vám sánka!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

LONDÝN - Byť zamestnancom maloobchodného reťazca môže byť skutočne fuška. Zvlášť s príchodom Vianoc, kedy ľudia zvyšujú svoje nároky. Niekoľko zamestnancov zo Spojených štátov a Veľkej Británie sa podelilo so svojimi najhoršími zážitkami a skúsenosťami, aké so zákazníkmi zažili.

Títo zamestnanci obchodov skutočne vedia, že najťažšia je práca s ľuďmi. Obzvlášť v čase adventu a Vianoc, kedy sa do obchodov a nákupných centier ženie čoraz viac nákupuchtivých a častokrát nie práve najmilších zákazníkov. Pracovníci z USA a Veľkej Británie prezradili, aké najhoršie situácie zažili v práci.

1. "Raz som bol svedkom, ako zákazníci doslova bojovali o paštrnák v Tescu."

2. "Pracoval som v spoločnosti Tesco, keď na mňa chlap vytiahol zbraň, pretože som sa postavil medzi neho a ďalšieho zákazníka. Moja okamžitá reakcia bola: ‚Nemôžete to tu nosiť, sú tu rodiny s deťmi.‘ Pozrel sa zmätene na mňa, potom na zbraň, vopchal si ju do vrecka a pokojne vyšiel von z obchodu. Dôvodom jeho hnevu bola návšteva ľudí z domova dôchodcov, ktorí mali svojho vlastného fotografa. Ten chlap ale nechcel byť na fotkách."

(Zdroj: Týdeník Policie)

3. "Pracovala som v Toys R Us v období Vianoc, kedy boli Teletubbies a Tracy Island hračkami, ktoré musel mať každý. Zákazníci čakali na príchod tovaru a neskoro v noci prišli na parkovisko, aby mohli škatule plné hračiek ukradnúť."

4. "Na Štedrý deň sme dali zľavu na všetok starší tovar. V obchode sa objavila žena s deťmi, ktorá tlačila tri košíky plné zľavneného tovaru. Na tom by nebolo nič zlé, no začali za mnou chodiť s tovarom, ktorý sme nemali v úmysle zľavniť a keď som im to vysvetľovala, začali byť na mňa protivní. Všetok tovar chceli totiž predať vo svojom vlastnom obchode, pravdepodobne za trojnásobok kúpnej ceny."

5. "Pracovala som šesť rokov v Sainsbury’s. Každé Vianoce boli bezproblémové, až na zákazníka, ktorý sa desať minút pred zatvorením na Štedrý deň rozčuľoval, že nemáme žiadnych moriakov ani mrazený paštrnák. Akoby to bola moja osobná vina, že nakupuje na poslednú chvíľu. A každé Vianoce sa ku nám vracia zákazník, ktorý si pýta Sheridanský likér a keď mu poviem, že to tu nepredávame, povie, že minulý rok sme ho mali. Ten likér nepredávame už dobrých šesť rokov."

(Zdroj: Getty Images)

6. "V Morrisons skolaboval muž, dostal infarkt, tak sme ho opatrne položili na dlážku a volali záchranku. Zatiaľ čo doslova umieral na podlahe, sa ľudia naokolo sťažovali, že sa nemôžu dostať k zelenine, pretože v ceste bol umierajúci muž."

7. "Zákazníčka ma požiadala o Pellegrino (talianska značka stolovej vody, pozn. red.), tak som ju poslal do uličky s vodami. Ukázalo sa, že chcela nejakú limonádu. Vrátila sa späť, aby ma našla a začala na mňa kričať, vraj by som sa mal prevychovať. Poriadne som sa nadýchol, zdvihol som palec hore a poďakoval sa jej za radu."

8. "Niektorí ľudia sa snažia nepozorovane vykradnúť von z obchodu s plným košíkom vianočného tovaru. Stalo sa to už viackrát, väčšinou na Vianoce."

(Zdroj: Getty Images)

9. "Musela som zavolať ochranku, pretože medzi dvomi rodinami sa strhla bitka päsťami kvôli mrazenému ružičkovému kelu. Jedna rodina balík kelu ukradla z nákupného košíka tej druhej."

10. "Pracujem v Targete. Chodila ku nám jedna pani, ktorá mala vždy v čase Vianoc záujem o nejakú hru na Xbox. Stále sme jej vysvetľovali, že počas vianočných sviatkov nemôžeme rezervovať tovar. Povedala, že bola na ceste, ale kým sa dostala do obchodu, už bola hra vykúpená. Museli sme na ňu zavolať políciu, pretože absolútne nepočúvala, čo jej hovoríme."