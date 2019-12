FOTO Sestry si vedia pred Vianocami pekne privyrobiť: Takto by ste si mohli zarábať aj vy!

MELBOURNE - Pre niektorých ľudí je nákup vianočného stromčeka a jeho zdobenie jednou z najpríjemnejších činností v roku. Iní to zasa vnímajú ako stratu času a snažia sa tomu vyhnúť. Ak patríte do druhej skupiny, možno práve vás zaujme ponuka, s ktorou prichádzajú austrálske sestry.

Veronika Gentileová (30) a jej sestra Giovanna Avatiová (40) si privyrábajú naozaj bizarným spôsobom. Zdobia vianočné stromčeky na zákazku v domácnostiach v meste Melbourne. Najímajú si ich ľudia, ktorí túto aktivitu buď neobľubujú alebo na to jednoducho nemajú čas. Netradičné podnikanie sestier sa začalo po tom, ako Veronikiných kamarátov upútal vianočný výtvor, ktorý zdobil jej obývačku.

Zdroj: Instagram/veronikaa__p

"Pred štyrmi rokmi som povedala môjmu manželovi, že chcem na Vianoce poriadne vyparádiť dom. Výzdoba upútala pozornosť mojich priateľov. Začalo to tak, že jeden z nich ma oslovil, aby som vyzdobila stromček u nich doma," opisuje začiatky mladá žena. Spočiatku robila všetko zadarmo. Objednávky sa však hrnuli, a tak si na pomoc privolala sestru Giovannu. Za hodinu práce si teraz účtujú 26 austrálskych dolárov (cca 16 eur). Tento rok bol doteraz najúspešnejší a šikovným sestrám už na začiatku mesiaca pribudlo na účet 416 dolárov. Niektorí ľudia sú totiž veľmi zaneprázdnení, a tak s prípravou na sviatky začínajú už v novembri, aby všetko stihli.

Zdroj: Instagram/veronikaa__p

Zdroj: Instagram/veronikaa__p

V budúcnosti plánujú sestry rozšíriť svoje podnikanie do celého mesta a vytvoria si stránku na Facebooku, kde budú môcť ľudia zadávať svoje objednávky. A keďže Veronika a Giovanna našincom veľa nepomôžu, majú aspoň zopár tipov, ako postupovať pri zdobení stromčeka. "Je to všetko o umiestnení ozdôb. Po zavesení jednej dekorácie na stromček sa vždy pozriem, či umiestnenie ladí s priestorom. A nebojte sa netradičných kombinácií, ak sa vám páčia. Nezabúdajte, že je to váš stromček a vy ho budete mať celý čas na očiach," odporúča Veronika. Vždy má so sestrou poruke špagát, ktorými ozdoby spevnia, aby pekne držali. A ak dávajú na vrchol hviezdu, podoprú ju kovovou alebo drevenou paličkou, aby sa neohla.