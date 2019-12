FOTO Žena po návrate domov zažila vianočný šok: Čo by ste spravili manželovi, keby urobil TOTO?

NEWCASTLE - Nichola Mullen-Kingová z anglického Newcastlu zažila šok, keď minulý týždeň vošla do svojej kuchyne. Jej manžel ju totiž celú zabalil do vianočného baliaceho papiera, vrátane tanierov, ovocia a príboru. Trvalo mu to niekoľko hodín, žena jeho snahu dokázala oceniť až po chvíli.