Jedna vianočná tradícia ľuďom prekvapivo ničí duševné zdravie: Pozor na ňu, môžete prísť o nervy!

Väčšina z nás kritizuje postup obchodných reťazcov, ktorí už v polovici septembra vykladajú vianočný tovar a lákajú zákazníkov na rôzne akcie. Viaceré výskumy však potvrdili, že pohľad na tovar symbolizujúci najkrajšie sviatky v roku vyvoláva u ľudí pozitívne emócie, a to v akomkoľvek ročnom období. Vianočné sviatky teda prinášajú mnoho pozitívneho, no je tu jedna záležitosť, ktorá nás oberá o duševnú pohodu. Prekvapivo je ňou počúvanie vianočných pesničiek. Vedci totiž zistili, že hudba, ktorá má navodiť tú správnu vianočnú atmosféru, v mnohých ľuďoch vyvoláva nervozitu.

Zdroj: Getty Images

Už zo štúdie uverejnenej v časopise Journal of Applied Psychology v roku 1999 vyplynulo, že ľudia kupujú viac francúzskeho vína, keď hrá v obchode francúzska hudba a viac nemeckého, keď sa z reproduktorov valí nemčina. Manažéri a majitelia obchodov si preto myslia, že ak budú zákazníci počúvať vianočné pesničky, potom nakúpia viac darčekov. Ale je to omyl. Zo spotrebiteľského prieskumu v roku 2011 napríklad vyplynulo, že až 23 percent Američanov neznáša melódie pripomínajúce Vianoce. Najviac takto trpia ľudia, ktorí majú sezónnu afektívnu poruchu alebo tí, ktorí práve počas sviatkov stratili niekoho milovaného. Práve pre túto skupinu sú vianočné sviatky najdepresívnejším ročným obdobím a hudbu, ktorá im ich pripomína, priam nenávidia.

Zdroj: Getty Images ​

Koledy a vianočné skladby však nemusia robiť radosť ani tým, ktorí nemajú so sviatkami bolestivú skúsenosť. Notoricky známe melódie sa totiž po viacerých opakovaniach stávajú otravnými a nepríjemnými. "Každý, kto počas sviatkov pracoval v obchode, dobre vie, o čom hovorím," tvrdí psychologička Victoria Williamsonová, ktorá vykonáva výskum psychológie hudby na univerzite v Londýne. "Ľudia, ktorí pracujú v obchodoch, sa musia naučiť, ako nepočuť všetku tú vianočnú hudbu. Ak to neurobia, nedokážu sa na nič sústrediť," potvrdila jej slová ďalšia psychologička Linda Blairová. Ak teda chcete zostať počas sviatkov zdraví a vyrovnaní, tak ovplyvnite to, čo počúvate, aspoň na miestach, kde je to možné.