Vedci utrpeli šok, keď zistili, čo všetko sa nachádza na morskom dne

Ako v stredu napísala tlačová agentúra AFP, úlomky plastov vylovili bádatelia z CSIRO neďaleko juhoaustrálskeho pobrežia z hĺbky približne 3000 metrov pomocou robotických ponoriek. Podľa slov hlavnej výskumníčky Denise Hardestyovej výskum ukázal, že oceánske dno je skládkou mikroplastov. Výskumníkov prekvapilo, že na takom odľahlom mieste sa nachádza až také veľké množstvo mikroplastov.

There could be 14 million tonnes of microplastics on the ocean floor, says @CSIRO. What are they, where do they come from and what can we do? pic.twitter.com/pJfG01ooRw