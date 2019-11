Dvojica si myslela, že našla nezvestnú mačku svojej kamarátky: Vysvitlo, že sa strašne sekli

Strata kocúrika Lentila prinútila jeho majiteľku Sophie Johnsonovú, aby na Facebooku zalarmovala všetkých svojich priateľov a vyzvala ich k veľkej pátracej akcii. "Môjho kocúra videli naposledy medzi domami v novej zástavbe, bol vraj zablatený," napísala.

Do hľadania sa zapojili aj Lauren Faulknerová a Charlie Allan. Veľmi ich potešilo, keď krátko po príchode na miesto zbadali kocúra, ako tam pobehuje. Naložili ho preto do auta a víťazoslávne odišli. Následne zavolali užialenej Sophie a poslali je fotografiu nájdenej mačky s popisom: "Našli sme ho, už sedí v našom aute," pýšili sa nálezcovia.

Krátko nato však nastal zásadný zvrat, keď dvojicu jeden chlapík upozornil, že zablatený kocúr v ich aute nie je nijaký Lentil, ale mačka jeho susedov a majú ju okamžite pustiť von. Lauren a Charlie poslúchli, svoj omyl vysvetlili Sophie a pokračovali v hľadaní. Celý príbeh mal však pokračovanie, keď sa po niekoľkých hodinách na Facebooku objavil príspevok, v ktorom nejaká žena upozornila obyvateľov Prestonpans, aby si lepšie strážili svojich miláčikov. Po meste sa vraj totiž túlajú nejakí zlodeji, kradnú mačky a odvážajú ich na aute.

Canny believe me and Charlie went out to look for Sophie’s cat earlier and we STOLE THE WRONG CAT pic.twitter.com/SHIXem4JkY