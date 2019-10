FOTO Matku v múzeu prehliadla termokamera: Odhalila o nej hrôzu, o ktorej vôbec netušila

EDINBURGH - Mamička spolu s rodinou navštívila atrakciu s optickými ilúziami v škótskom Edinburgu. Nečakala, že sa práve na takomto mieste dozvie o tom, že má rakovinu prsníka. Prezradila to termovízna kamera, ktorá bola súčasťou atrakcie. Keďže ochorenie bolo odhalené vo veľmi skorom štádiu, žena sa z neho vylieči.

Štyridsaťjedenročná Bal Gillová zažila poriadny šok po tom ako navštívila dom ilúzií Camera Obscura and World of Illusions v Edinburgu. Súčasťou atrakcie bola aj termokamera, ktorá umožňuje návštevníkom vidieť teplotnú mapu tela. Bal si na svojom ľavom prsníku všimla červenú škvrnu, ktorá sa neobjavila u nikoho iného. "Ako všetky ostatné rodiny, aj my sme začali mávať rukami a pozerať sa na farebné obrázky. Popritom som zbadala na mojom prsníku farebnú škvrnu," hovorí Bal.

Doma vygooglila, že podobný fľak na termovíznej kamere môže symbolizovať rakovinu. Urýchlene preto zašla k lekárovi, ktorý potvrdil jej obavy a diagnostikoval jej skoré štádium rakoviny prsníka. Gillová je dnes vďačná za to, že atrakciu navštívila. V opačnom prípade by sa o rakovine pravdepodobne dozvedela oveľa neskôr alebo vôbec.

Riaditeľ atrakcie Andrew Johnson priznal, že o účinkoch termovíznej kamery netušil. "Boli sme dojatí, keď nás Bal kontaktovala a vyrozprávala nám svoj príbeh. Prajeme jej všetko najlepšie a dúfame, že sa s ňou ešte niekedy stretneme," vyhlásil Johnson.