Mama do izby dcérky nainštalovala bezpečnostnú kameru: VIDEO z nej vydesilo svet

Bezpečnostnú kameru zneužili hackeri.

Zdroj: Youtube/Inside Edition

MISSISSIPPI - So skúsenosťou Ashley LeMayovej z Mississippi by sa mali oboznámiť najmä rodičia, ktorí nainštalovali do detských izieb svojich ratolestí bezpečnostné kamery s pripojením na internet. Tieto zariadenia sú totiž veľmi ľahko zneužiteľné hackermi so všetkými ich špinavými praktikami, drzosťou a bezohľadnosťou.