Túžite po bielych zuboch? Vyvarujte sa týchto deviatich zlozvykov zo života a budete ich mať

Od odbornej dentálnej hygieny, ktorú ľudia postupne zaradili medzi svoje pravidelné rituály, si ľudia sľubujú najmä belší úsmev. Mnohí sú však sklamaní, keď aj napriek týmto pravidelným návštevám neoslňujú okolie žiarivými bielymi zubami. Lenže farbu zubnej skloviny sme dostali do vienka od našich predkov, presne tak, ako farbu pokožky a nedá sa len tak radikálne zmeniť. Zubár Gamer Verdian však tvrdí, že zabrániť nadmernému žltnutiu a poškodeniu zubov sa dá už tým, že sa vzdáte niektorých zlozvykov z vášho bežného života. Ak dodržíte desať pravidiel, váš chrup sa vám odmení vytúženým bielym úsmevom.

1. Obmedzte pitie vody s citrónom

Ak sledujete trendy zdravej výživy, tak určite dobre viete, že každý deň by sme mali začať pohárom vlažnej vody s citrónom. Citrusové ovocie alebo nápoje ako kombucha, jablčný ocot či nápoje pre športovcov však môžu zuby poškodiť. Ich vysoká úroveň kyslosti totiž napáda a ničí práve zubnú sklovinu. "Kyslé nápoje a potraviny prenikajú do zuboviny, čiže do kostného tkaniva, ktoré sa nachádza pod zubnou sklovinou. Jej poškodenie vedie k citlivosti zubov a zmene farby," vysvetlil Verdian. Po konzumácii kyslých potravín si vždy vypláchnite ústa vodou a vyhnite sa čisteniu zubov po dobu tridsiatich minút, kým sa zloženie skloviny nestabilizuje. Prípadne pite takéto nápoje pomocou slamky.

Zdroj: Getty Images

2. Inšpirujte sa celebritami

Podľa Verdiana dokáže nová technológia digitálneho skenovania kopírovať báječný úsmev našich obľúbených celebrít s extrémnou presnosťou. Dentisti vedia použiť zubné fazety podľa potrebného tvaru a dĺžky zubu tak, aby čo najlepšie dotvárali tvar tváre pacienta. A všetko to zvládnu bez toho, aby sa dotkli vašich zubov a spôsobili vám bolesť.

3. Nespoliehajte sa na zubnú pastu vyrobenú na báze dreveného uhlia ani na sódu bikarbónu

Bieliaca zubná pasta vyrobená na báze dreveného uhlia sa v posledných rokoch stala trendovým spôsobom bielenia zubov. Jej problém však spočíva v tom, že väčšina z nich neobsahuje fluorid, ktorý je pre zuby nevyhnutný. Práve tento prvok pomáha pri náprave poškodených zubov skôr, ako začne byť ich problém závažný. Sóda bikarbóna a prášok do pečiva sú tiež obľúbeným zubným bielidlom, ale pri ich pravidelnom použití si zubnú sklovinu doslova likvidujete.

4. Pite vodu s obsahom fluoridu

Fluroid je nevyhnutný pre zuby v každom veku a pitná voda z kohútika je jeho najdostupnejší a najlacnejší zdroj. V niektorých oblastiach štátu Queensland, kde sa rozhodli nepridávať fluorid do pitnej vody, bol zaznamenaný zvýšený počet pacientov so zubným kazom.

5. Pozor na kávu a červené víno

Triesloviny obsiahnuté v červenom víne poškodzujú sklovinu, pretože sú kyslé a podobné je to aj s kávou. Ak teda siahnete po poháriku lahodného moku, doprajte si ho s jedlom, ktoré má nízke pH, ako napríklad celozrnné pečivo alebo syr. Aby sa minimalizovali akékoľvek problémy, odborník odporúča vypláchnuť si ústa vodou vždy po konzumácii červeného vína alebo kávy.

Zdroj: thinkstock.com

6. Vždy žuvačka bez cukru

Zubní lekári sú presvedčení o tom, že žuvačka neobsahujúca cukor vytvára sliny, ktoré čistia ústnu dutinu. Žuvačka bez cukru, ktorú prežúvate dvadsať minút po jedle, núti vaše žľazy produkovať viac slín. To zase pomáha neutralizovať kyseliny spôsobujúce zubný kaz.

7. Správne si čistite zuby

Pokiaľ ide o čistenie zubov, mnohí si myslia, že v tomto smere stačí naozaj málo. Ale je to chyba. Podľa Verdiana je dôležité správne si čistiť zuby kefkou, ale bez zbytočne silného tlaku, ktorý môže poškodiť sklovinu. Vysvetlil, že správny spôsob čistenia zubov spočíva v použití kefky s mäkkými štetinami pod uhlom 45 stupňov a robiť by ste ňou mali kruhové pohyby. V tomto smere sú vraj účinné najmä elektrické kefky.

Zdroj: Getty Images

8. Vyhýbajte sa zubnej turistike

Možno je niekedy lacnejšie vycestovať za zubárom do zahraničia, ale veľmi tým riskujete. Obzvlášť pri zubných fazetách by ste mali byť opatrní. Práve v súvislosti s nimi vykazujú zvýšenú nespokojnosť zákazníci, ktorí si ich dali aplikovať v iných krajinách. Najlepšie je, keď sa ľudia obracajú na miestnych dôveryhodných lekárov so skúsenosťami.

9. Odhodlajte sa ísť pod mikroskop

Mikroskopická stomatológia vie zväčšiť zub až dvadsaťkrát, čiže tak, ako žiadna iná technológia. Ukáže všetky detaily zubu a tým aj možnosti jeho ošetrenia či aplikácie fazetov bez toho, aby bola poškodená štruktúra zubu. Mikroskopickú stomatológiu Verdian preto považuje za postup, ktorý dláždi cestu úspechu budúcej generácii zubných lekárov.