FOTO Tínedžer (18) sa vrátil zo školy, mal divný pocit: Keď otvoril kúpeľňu, skoro ho vystrelo

Netradičný a zo začiatku aj trochu desivý pohľad sa naskytol osemnásťročnému Loganovi Keathleymu, ktorý sa vracal domov zo školy. "Hneď som tušil, že niečo nie je v poriadku. Náš nemecký ovčiak nepokojne pobehoval po príjazdovej ceste pred domom," začína svoje rozprávanie. Jeho predtucha sa naplnila, keď uvidel rozbité terasové dvere. A hoci mu nebolo všetko jedno, vstúpil do domu, kde ho zvláštny zápach doviedol až do kúpeľne. Logan neveril vlastným očiam, keď v nej zbadal capa. Ustlal si na koberčeku pod toaletou.

Zdroj: SITA/AP/Jenn Keathley

Zdroj: SITA/AP/Jenn Keathley

Mladík hneď zavolal svoju mamu Jennifer a snažili sa rohaté zviera vyhnať preč. Capovi sa ale odtiaľ nechcelo ani po tom, ako sa ho privolaní policajti snažili nalákať na mrkvu. Nakoniec pristúpili k radikálnemu riešeniu, capa uchopili za rohy a vytiahli von, kde na neho už čakala klietka.

Zdroj: SITA/AP/Jenn Keathley

Zdroj: SITA/AP/Jenn Keathley

Ako sa neskôr ukázalo, jeho majiteľom je Andrew Watkinson, ktorý nahlásil zmiznutie zvieraťa deň predtým. "Volá sa Big Boy a ešte nič podobné neurobil. Nikdy predtým sa nepokúsil o útek z farmy. Mrzí ma to, ale naozaj som to nemohol ovplyvniť," kajá sa. Big Boy je už momentálne doma. Keathleyovci doteraz zápasia so zápachom, ktorý tam po sebe zanechal. "Vždy keď prídem domov, tak mám pocit, že som prišla na koziu farmu. Napriek použitiu viacerých chemických prostriedkov sa nám nedarí zbaviť sa toho smradu," uviedla Jennifer s tým, že napriek tomu sa doteraz na všetkom dobre zabávajú.