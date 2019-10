Blondínka si na eBay kúpila kryt na nový Samsung: Osudná chyba, do mobilu sa jej môže dostať hocikto

Lisa zostala šokovaná z gélového krytu na displej, ktorý si zadovážila na svoj Samsung S10 z internetovej stránky eBay. Nasnímala svoj pravý palec, aby ním mohla odomykať telefón. Neskôr na odomykanie omylom použila ľavý a prekvapivo zistila, že funguje aj ten. Mobil totiž reaguje na odtlačok prsta hocijakej osoby. "Ktokoľvek sa môže dostať do mojich finančných aplikácií a previesť peniaze," sťažuje sa Neilsonová.

Zdroj: Youtube/ Howtosolveit ​

Predmetný kryt následne vyskúšala na samsungu svojej sestry a výsledok bol rovnaký. Spoločnosť Samsung sa ohradila, že ľudia by mali používať iba autorizované chrániče obrazovky. "Zavolala som do Samsungu. Pracovník zákazníckeho servisu skontroloval telefón na diaľku, prešiel do nastavení a nakoniec pripustil, že to vyzerá ako prípad narušenia bezpečnosti," povedala Lisa. Spoločnosť prípad aj naďalej interne vyšetruje a priebeh udalostí odmieta komentovať.