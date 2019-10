BRATISLAVA - Mnohí si myslia, že pravidelným jedením ovocia detoxikujeme svoj organizmus a staráme sa o svoje zdravie. Hoci to je pravda, platí to len v prípade, ak budete vedieť, ako ovocie konzumovať. Ak ste zvykli stred jablka vyhadzovať do koša, čoskoro tento zvyk zmeníte!