Kombinácie liekov, ktorým sa určite vyhnite! Ibuprofen nikdy neužívajte s týmto

Profesor farmácie na Univerzite v Kingstone, Philip Crilly, tvrdí, že užívanie liekov nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. Závisí na tom, aké lieky užívate súčasne, pretože na seba navzájom pôsobia. Ďalej uvádza, že týmto šiestim bežným kombináciám jedla s liekmi je lepšie sa vyhnúť.

1. Statíny a grapefruity

Statíny sa predpisujú na vysoký cholesterol alebo formu srdcovej choroby. Lekár by vás ale mal informovať o tom, že počas užívania statínov je vhodné do jedálnička zaradiť čo najviac ovocia a zeleniny. To sa ale netýka grapefruitov. Grapefruitová šťava môže totiž spomaliť rozklad statínov v tele a zvýšiť ich prítomnosť v krvi. Ďalej zvyšuje závažnosť vedľajších účinkov užívania statínov, medzi ktoré patrí bolesť a poškodenie svalov, poškodenie pečene, zvýšená hladina cukru v krvi či nevoľnosť.

2. Warfarín a listová zelenina

Ak utrpíte mozgovú príhodu, srdcový infarkt, vážnu žilovú trombózu, alebo sa vám v pľúcach objaví krvná zrazenina, lekár vám pravdepodobne predpíše warfarín. Ten slúži proti zrážaniu krvi. Je preto dobré úplne obmedziť vitamín K, nachádzajúci sa v listovej zelenine, teda v keli, špenáte, ale aj v zelenom čaji. "Listová zelenina môže znížiť účinok warfarínu tým, že ho rýchlejšie vylúči z organizmu. To znamená, že pre osoby, ktoré užívajú warfarín a súčasne konzumujú listovú zeleninu, to môže mať vážne následky. Je tu zvýšená hrozba rizika mozgovej mŕtvice alebo žilovej trombózy," vysvetlil Crilly.

Zdroj: thinkstock.com

3. Antidepresíva a ibuprofen

Opatrný je potrebné byť pri špeciálnej triede antidepresív nazývanej selektívne inhibítory spätného zachytávania serotonínu. Užívanie tohto druhu spolu s liekmi proti bolesti môže zvýšiť riziko vnútorného krvácania. Príznakmi sú tmavá stolica, kŕče v žalúdku, únava, zvracanie krvi či pocit slabosti. Dá sa tomu vyhnúť užívaním lieku na ochranu stien žalúdka, ako napríklad lansoprazolu. Je tiež dôležité uvedomiť si, že niektoré lieky v kombinácii s antidepresívami reagujú v žalúdku agresívne, preto ich vyberajte s rozumom.

4. Metronidazol a alkohol

Vo všeobecnosti vám väčšina farmaceutov povie, aby ste sa počas užívania antibiotík vyhýbali alkoholu. V prípade metronidazolu je to obzvlášť dôležité. Ak máte pokazené ďasná alebo zuby, je pravdepodobné, že skončíte pri užívaní metronidazolu. Ak ale tento liek zmiešate s alkoholom, pripravte sa na veľkú nevoľnosť a zvracanie. Najideálnejšie je, aby ste v čase liečby a dva dni po vysadení antibiotík nepožívali alkoholické nápoje.

5. Ľubovník bodkovaný a antikoncepčné tabletky

"Ľubovník bodkovaný je populárny rastlinný liek, ktorý sa používa na liečbu príznakov miernej depresie. Ľudia zvyknú predpokladať, že keď ide o rastlinný liek, nemôže byť nebezpečný. Opak je pravdou," hovorí odborník. Ľubovník totiž v tele urýchľuje rozklad iných látok, čo znamená, že tlmí účinky iného liečiva. Vplyv ľubovníka bodkovaného na užívanie antikoncepčných tabletiek je natoľko vážny, že Britská regulačná agentúra pre lieky a výživové doplnky varuje ženy pred touto kombináciou. Opatrnosť je v tomto prípade na mieste, v opačnom prípade môže žena otehotnieť.

Zdroj: Getty Images

6. Výživové doplnky vápnika a iné lieky

Nie je zlý nápad dodávať svojmu telu vápnik, obzvlášť s pribúdajúcim vekom. Zatiaľ čo užívanie vitamínu D v kombinácii s vápnikom môže znížiť riziko zlomenín, rovnako znižuje účinky aj iných liekov. Táto kombinácia negatívne ovplyvňuje účinok antibiotík, liekov na štítnu žľazu i liekov proti malárii. Ak zo zdravotných dôvodov musíte užívať vitamín D v kombinácii s vápnikom, postarajte sa o to, aby ste ho užili najmenej dve hodiny pre užitím akéhokoľvek iného lieku.