Päťnásobná matka sa v práci dopúšťala trápnych chýb: Kruté rozuzlenie, ktoré by každého položilo

Matka piatich detí spomína na nástup Alzheimerovaj choroby ako na bežné zabúdanie drobných rituálov, ktoré sprevádzajú väčšinu ľudí. Najskôr išlo o drobné chyby a dlhšie hľadanie vecí, časom však začala zábudlivosť ohrozovať jej povolanie vo finančnej sfére. "Častejšie ma v práci upozorňovali na to, že posielam chybné maily a nezadávam správne mená zákazníkov," hovorí. Theresa sa časom dozvedela, že medzi kolegami sa začala šíriť fáma, že všetky chyby robí iba preto, lebo začala piť. "Bolo to zúfalé. Nejako som s tým bojovala, ale keď som už zabudla, ako sa volá moja dlhoročná kolegyňa z kancelárie, vedela som, že mám vážny problém."

Zdroj: Facebook/Theresa Flavin

Lekári pripisovali jej problémy depresii spôsobenej menopauzou. Flavinová však cítila, že sa mýlia. Pomohol jej až lekár, ktorého navštevovala kvôli pracovným preventívnym prehliadkam. Podstúpila u neho test spôsobilosti, aký absolvovala aj pri nástupe do zamestnania. Nebola však schopná urobiť ho. Nakoniec Therese vo veku 45 rokov diagnostikoval demenciu Alzeimerovho typu s predčasným nástupom. "Bolo veľmi ťažké vysvetliť všetko manželovi a mojim piatim deťom. Najmladšie malo iba sedem rokov. Všetci museli zrazu prijať fakt, že mama už nie je a nebude taká, akú ju poznali," pokračuje.

Zdroj: Facebook/Theresa Flavin

Na druhej strane však mnohonásobná matka prirovnáva odhalenie diagnózy k záchrane, vďaka ktorej sa vyhla ďalším a väčším komplikáciam. Prerušila pracovný pomer a bola jej pridelená asistentka v domácnosti. Niekedy vraj naplno funguje ako matka a manželka a bežné povinnosti zvláda bez zaváhania, inokedy prídu chvíle, keď si nedokáže spomenúť ani na to, kde má kabelku. Vo forme sa udržuje práve vďaka tomu, lebo zostala obklopená svojimi najbližšími, ktorí s ňou jednajú ako predtým a nútia ju všetko zvládať tak, ako keby bola úplne v poriadku. "V situácii, aká je tá moja, už nemáme čas čokoľvek odkladať a čakať. Žijeme naplno. Veď nakoniec aj to mi dáva silu, aby som si udržala všetky mozgové funkcie ako tak v poriadku a dokázala so všetkým bojovať."

Podľa odborníkov nie je známe, čo presne demenciu spôsobuje a prečo sa u niektorých osôb objaví tak skoro. "Toto už nie je ochorenie, ktoré postihuje iba seniorov. Choroba so skorým nástupom postihuje stále viac ľudí vo veku 40 alebo 50 rokov," povedala Maria Carrillová z Alzheimerovej asociácie. Odborná verejnosť síce nemá žiadne presné odpovede na svoje otázky, ale genetika môže byť jedným z faktorov ovplyvňujúcich nástup ochorenia. Viac svetla do problematiky by určite vniesla štúdia vo vekovej kategórii päťdesiatnikov, u ktorých diagnostikovali toto ochorenie.