VIDEO Neďaleko priehrady plávalo záhadné vodné monštrum: Takéto rozuzlenie by ste nečakali

Záhadné, približne dvadsať metrov dlhé monštrum plaviace sa po rieke Jang-c’-ťiang vo východnej časti Číny sa objavilo iba pár dní po tom, ako podobný úkaz spozorovali aj v provincii Hubei. "Nedá sa to takto rozpoznať, ale môže to byť obrovský vodný had. Istotu by som ale mal až vtedy, keby sa na chvíľu vystrčil z vody. Rozhodne však nejde o žiadnu príšeru," uviedol profesor Wang Chunfang z poľnohospodárskej univerzity.

Zdroj: Youtube/The Paper 澎湃新闻 ​

Chunfangove slová potvrdili aj zamestnanci povodia rieky. Verní heslu "Za všetkým hľadaj odpad" vytiahli z vody dlhý pás čiernej gumy, ktorá sa používa pri výrobe člnov.