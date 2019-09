VIDEO Muž nastražil v lese tajné kamery: Podarilo sa mu nakrútiť to, po čom celý život pátra!

HICKORY - Istý Američan tvrdí, že v Severnej Karolíne zaznamenal troch Bigfootov, ktorí sa potulovali po lese. Nadšenec týchto legendárnych stvorení prezradil, že sa vybral do prírody, aby tam nainštaloval skryté kamery. Ich cieľom bolo získať dôkazy práve o ich existencii.

"Sú tam, ľudia. Sú tam a musíme ich rešpektovať," hovorí Doug Teague vo videu, ktoré uverejnil na Facebooku. Minulý mesiac sa vybral do lesa, aby na vedecky nepotvrdený druh ľudoopa nastražil niekoľko skrytých kamier. Vtom začul divný zvuk, ktorý však pripísal však drevorubačom. No potom muž počul, akokeby niekto hodil skalu. Jeho pes sa za ňou okamžite rozbehol. Práve vtedy Doug zbadal troch Bigfootov. "Bol som nervózny ako školák a cítil som tlkot vlastného srdca. Bolo to šialené," opisuje.

Zdroj: Youtube/WCNC

Teagueove zábery nie sú dobre viditeľné, no je zrejmé, že záhadné tvory sa ukrývajú za stromami. Mladík prezradil, že Bigfootov hľadá často, obyčajne ich láka na jedlo. "Majú radi tyčinky s granolou, jablká, huby a tiež sladkosti," povedal s tým, že Bigfoota vraj videl už štyrikrát.