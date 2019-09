Poslal vám už niekedy nejaký chlap fotku svojho penisu? Máme pre vás dobrú správu

Projekt rozbehla vývojárka Kelsey Bresslerová, ktorá od istého muža dostala takúto fotografiu, a momentálne pomáha vylepšiť systém umelej inteligencie, ktorý by dokázal nechcené obrázky zaznamenať a vymazať skôr, ako si ich otvoria nič netušiace obete. Sociálne siete by podľa nej mali robiť viac pre ochranu svojich používateľov proti takémuto kyberodhaľovaniu. "Keď dostanete takúto nevyžiadanú fotografiu, je to neúctivé a násilné. Je to virtuálny ekvivalent toho, keď sa niekto pred vami odhalí na ulici. Nedá vám možnosť súhlasu a vnucuje vám tento obrázok, a to nikdy nie je v poriadku," vyjadrila sa Bresslerová pre spravodajský portál BBC.

S cieľom testovať a učiť systém umelej inteligencie vytvorila s tímom na Twitteri schránku a vyzvali mužov, aby do nej vo vedeckom záujme posielali nahé fotografie. Dobrovoľníkov však bolo toľko, že ju museli po čase zrušiť. Prvotné testy ukázali, že systém dokázal prekabátiť muž, ktorý si dal na genitálie klietku, a softvér prehliadol penis pokrytý trblietkami. Systém však bol podľa jeho autorky veľmi úspešný pri odhaľovaní bežných obrázkov penisov a nahých fotografií.

Zdroj: Getty Images

"Čítam o tomto probléme takmer denne, ale Twitter ešte neukázal, že by ich to zaujímalo dostatočne na to, aby našli riešenie. Ak sme mohli tento systém vyvinúť za pár dní, nerozumiem, prečo podobné iniciatívy nerozbehli technologické spoločnosti," skonštatovala Bresslerová s tým, že podľa ostatných je najjednoduchším riešením zakázať prijímanie súkromných správ, no ona je presvedčená, že by sa nikto nemal uzatvárať pred svetom len preto, že sa niektorí ľudia nevedia správať. Keď vývojári projekt dokončia, sú pripravení podeliť sa o výsledky svojho výskumu s Twitterom.