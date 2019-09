Krásna blogerka sa poriadne strápnila: No schválne, všimnete si ten detail na jej FOTO?

Instagramový profil Tupi je založený na jej príspevkoch zo všetkých kútov sveta. Jej fanúšikovia z nich boli až doteraz úplne nadšení. Popularita blogerky však značne utrpela po upozornení užívateľa s prezývkou @SantiLishi, ktorému sa nepozdávala obloha na viacerých fotografiách. Tvrdil totiž, že oblaky na nich sú až podozrivo rovnaké, a to napriek tomu, že pochádzajú z rôznych častí sveta. "Naozaj má vždy nad hlavou desivo rovnaký záber," pridal sa ďalší užívateľ Matt Navarra, keď porovnal snímky z Bali, Talianska a Thajska.

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. pic.twitter.com/uYzXhTiRJp