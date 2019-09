FOTO Dievčina (20) vo vrecku nových nohavíc našla pokrčený papier: Po rozbalení ju striaslo od hnusu

Dvadsaťročná Američanka si nohavice kúpila v reťazci Walmart vo Washingtone. Krátko po tom, ako si ich obliekla, si v jednom zo zazipsovaných vreciek všimla hrču. Šlo o kus papiera, ktorý keď rozbalila, ostala maximálne zhnusená. Bol v ňom totiž použitý tampón. "Práve, keď som si sadla v práci ku stolu, som pocítila, že ma vo vrecku niečo tlačí. Nič som si do neho ale nedávala. Zbadala som v ňom pokrčený papier, tak som si myslela, že je na ňom len niečo napísané. No keď som ho odbalila, bol v ňom krvavý tampón," povedala portálu The Sun.

Zdroj: Facebook/Payton Wilson

Payton si nedokáže vysvetliť, ako k tomu mohlo dôjsť, prečo by niekto dával takúto vec do nových nohavíc. V každom prípade je to ale podľa nej neospravedlniteľné. Bolo šťastím, že dievčina mala v tom čase na na rukách gumené rukavice, pretože zhodou okolností pracuje s krvnými vzorkami. Inak by sa mohla prípadne nakaziť nejakou pliagou.

Zdroj: Facebook/Payton Wilson

"Vždy keď som si kúpila nové džínsy, zvykla som ich ešte pred prvým nosením oprať. Odteraz ale budem ešte pred ich kúpou kontrolovať pre istotu všetky vrecká. Už nikdy nechcem zažiť nič podobné," dodala Wilsonová. Nohavice išla do predajne reklamovať. Pracovníci sa jej ospravedlnili a ponúkli poukážku v hodnote v prepočte 30 dolárov.